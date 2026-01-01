Номинация на Оскар как лучший фильм на иностранном языке в 1990 году.
Победитель Каннского кинофестиваля в 1989 году (премия жюри и приз экуменического жюри).
Даниэля нанимают для того, чтобы поставить сцены из страстей Господних в парке, выходящем на небоскребы Монреаля. Он выступил не только в качестве режиссера, но и актера в роли Иисуса, в труппу набрал своих друзей-актеров, вынужденно перебивающихся озвучиванием порнофильмов и телерекламой. Мирей играет Марию Магдалину и в пьесе, и в самом фильме.
ПроизводствоMax Films Productions, Gérard Mital Productions, National Film Board of Canada (NFB)
Другие названия
Jésus de Montréal, Jesus of Montreal, Jesús de Montreal, Jesus de Montreal, Jesus von Montreal, Jesus av Montreal, Jesus fra Montreal, Jesus från Montreal, Jezís z Montrealu, Jezus z Montrealu, Montreal'li İsa, Montreáli Jézus, Montrealin Jeesus, O Iisous tou Montreal, Иисус из Монреаля, Исус от Монреал, モントリオールのジーザス, 蒙特婁的耶穌, Jesus fra Montréal
Рейтинг фильма
7.4
Оцените15 голосов
7.5IMDb
Цитаты
DanielЧто будет, то будет.
MartinЧто будет, то будет.
RenéБудущее нам неведомо.
ConstanceЧто будет, то будет.
MireilleЧа-ча-ча.
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