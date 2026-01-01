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Постер фильма Иисус из Монреаля
7.4
Киноафиша Фильмы Иисус из Монреаля
7.4

Иисус из Монреаля

, 1989
Jesus de montreal
Канада, Франция / драма / 18+
Постер фильма Иисус из Монреаля
7.4

Причины посмотреть

О фильме

Номинация на Оскар как лучший фильм на иностранном языке в 1990 году.

Победитель Каннского кинофестиваля в 1989 году (премия жюри и приз экуменического жюри).

Даниэля нанимают для того, чтобы поставить сцены из страстей Господних в парке, выходящем на небоскребы Монреаля. Он выступил не только в качестве режиссера, но и актера в роли Иисуса, в труппу набрал своих друзей-актеров, вынужденно перебивающихся озвучиванием порнофильмов и телерекламой. Мирей играет Марию Магдалину и в пьесе, и в самом фильме.

В ролях

Кэтрин Уилкенинг
Mireille
Йоханн-Мари Тремблэ
Constance Lazure
Реми Жирар
Реми Жирар
Martin
Робер Лепаж
René
Жиль Пелетье
Fr. Raymond Leclerc
Ив Жак
Ив Жак
Richard Cardinal
Дени Аркан
Дени Аркан
Лотер Блюто
Лотер Блюто
Daniel Coulombe
Седрик Ноэль
Pascal Berger
Полин Мартен
Chroniqueuse radio
Véronique Le Flaguais
Animatrice télé
Режиссер Дени Аркан
Сценарист Дени Аркан
Композитор Жан-Мари Бенуа, Франсуа Домпьер, Yves Laferrière
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / Франция
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 15 мая 1989
Дата выхода
15 мая 1989 Канада
17 мая 1989 США
17 мая 1989 Франция
MPAA R
Сборы в мире $1 601 612
Производство Max Films Productions, Gérard Mital Productions, National Film Board of Canada (NFB)
Другие названия
Jésus de Montréal, Jesus of Montreal, Jesús de Montreal, Jesus de Montreal, Jesus von Montreal, Jesus av Montreal, Jesus fra Montreal, Jesus från Montreal, Jezís z Montrealu, Jezus z Montrealu, Montreal'li İsa, Montreáli Jézus, Montrealin Jeesus, O Iisous tou Montreal, Иисус из Монреаля, Исус от Монреал, モントリオールのジーザス, 蒙特婁的耶穌, Jesus fra Montréal

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
7.5 IMDb

Отзывы о фильме

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