Орнелла Мути - главное украшение экранизации Габриэля Гарсиа Маркеса, выполненной Франческо Рози на колумбийской территории и при содействии сонма знатных мужчин (Руперта Эверетта, Энтони Делона, Джана Мария Волонте, Алена Кюни) и умудренных опытом див (Ирене Папас и Лючия Бозе). Флэшбэки, прыжки во времени и свойственный Маркесу магический реализм, пропитанный кровью и спермой. События, как водится, значения не имеют.
СтранаИталия / Колумбия / Франция
Продолжительность1 час 49 минут
Год выпуска1986
Премьера в мире8 мая 1987
Дата выхода
8 мая 1987
Италия
13 декабря 1991
Турция
ПроизводствоItalmedia Film, Les Films Ariane, FR 3 Cinéma
Другие названия
Cronaca di una morte annunciata, Crónica de una muerte anunciada, Chronicle of a Death Foretold, Beretningen om et varslet mord, Chronik eines angekündigten Todes, Chronique d'une mort annoncée, Crònica d'una mort anunciada, Crónica de Uma Morte Anunciada, Crônica de uma Morte Anunciada, Crónica dunha morte anunciada, Cronica unei morți anunțate, Den sista vendettan, Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája, Historien om et bebudet mord, Hronika najavljene smrti, Hroniko enos proanangelthentos thanatou, Kırmızı Pazartesi, Kroniek van een aangekondigde dood, Krönika om ett förebådat dödsfall, Kronika zapowiedzianej śmierci, Kuolinpäivä ennustettu, Kuronikuru-shi mae kara yoho, Kuulutus kuolemalle, Paskelbtos mirties kronika, Хроника за една предизвестена смърт, Хроника объявленной смерти, 予告された殺人の記録, 預知死亡紀事