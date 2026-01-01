Оповещения от Киноафиши
Хроника объявленной смерти

Хроника объявленной смерти

Cronaca di una morte annunciata 18+
О фильме

Орнелла Мути - главное украшение экранизации Габриэля Гарсиа Маркеса, выполненной Франческо Рози на колумбийской территории и при содействии сонма знатных мужчин (Руперта Эверетта, Энтони Делона, Джана Мария Волонте, Алена Кюни) и умудренных опытом див (Ирене Папас и Лючия Бозе). Флэшбэки, прыжки во времени и свойственный Маркесу магический реализм, пропитанный кровью и спермой. События, как водится, значения не имеют.
Страна Италия / Колумбия / Франция
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 8 мая 1987
Дата выхода
8 мая 1987 Италия
13 декабря 1991 Турция
Производство Italmedia Film, Les Films Ariane, FR 3 Cinéma
Другие названия
Cronaca di una morte annunciata, Crónica de una muerte anunciada, Chronicle of a Death Foretold, Beretningen om et varslet mord, Chronik eines angekündigten Todes, Chronique d'une mort annoncée, Crònica d'una mort anunciada, Crónica de Uma Morte Anunciada, Crônica de uma Morte Anunciada, Crónica dunha morte anunciada, Cronica unei morți anunțate, Den sista vendettan, Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája, Historien om et bebudet mord, Hronika najavljene smrti, Hroniko enos proanangelthentos thanatou, Kırmızı Pazartesi, Kroniek van een aangekondigde dood, Krönika om ett förebådat dödsfall, Kronika zapowiedzianej śmierci, Kuolinpäivä ennustettu, Kuronikuru-shi mae kara yoho, Kuulutus kuolemalle, Paskelbtos mirties kronika, Хроника за една предизвестена смърт, Хроника объявленной смерти, 予告された殺人の記録, 預知死亡紀事
Режиссер
Франческо Рози
В ролях
Орнелла Мути
Орнелла Мути
Руперт Эверетт
Руперт Эверетт
Джан Мария Волонте
Джан Мария Волонте
Ален Кюни
Ирен Папас
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.0
13 голосов
6.6 IMDb
Отзывы о фильме

