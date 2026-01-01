Фильм повествует о странной истории давних дней, когда в далеком гурийском селе Сио появился Хьюз, служащий английской королевской телеграфной компании. Полюбив красавицу Анну, англичанин стал врагом ее брата Нестора, большевика и организатора первой красной коммуны. Хьюза и Нестора застрелил Лаврентий Мгеладзе, у которого когда-то было все, но все отняли и выгнали из села. Мгеладзе вернулся и стал ремонтировать и мастерить музыкальные инструменты. Старая Анна поведала эту историю молодому композитору, который записал музыку: "Милая моя родина, почему ты плачешь? Если тебе не повезло сегодня, может завтра повезет?..."
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