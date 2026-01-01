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Постер фильма Робинзонада, или мой английский дедушка
6.8
Киноафиша Фильмы Робинзонада, или мой английский дедушка
6.8

Робинзонада, или мой английский дедушка

, 1987
Robinzoniada, anu chemi ingliseli Papa
СССР / комедия / 18+
Постер фильма Робинзонада, или мой английский дедушка
6.8

О фильме

Фильм повествует о странной истории давних дней, когда в далеком гурийском селе Сио появился Хьюз, служащий английской королевской телеграфной компании. Полюбив красавицу Анну, англичанин стал врагом ее брата Нестора, большевика и организатора первой красной коммуны. Хьюза и Нестора застрелил Лаврентий Мгеладзе, у которого когда-то было все, но все отняли и выгнали из села. Мгеладзе вернулся и стал ремонтировать и мастерить музыкальные инструменты. Старая Анна поведала эту историю молодому композитору, который записал музыку: "Милая моя родина, почему ты плачешь? Если тебе не повезло сегодня, может завтра повезет?..."

В ролях

Жанри Лолашвили
Christopher Hughes
Нинель Чанкветадзе
Anna Nioradze
Гурам Пирцхалава
Nestor Nioradze
Элгуджа Бурдули
Lavrentiy Mgeladze
Русудан Болквадзе
Lizi
Тико Элиосидзе
Episodic role
Дареджан Харшиладзе
Шалва Херхеулидзе
Anna and Nestor's Father
Гиви Лежава
Monk
Юрий Кирс
Тамара Цицишвили
Режиссер Нана Джорджадзе
Сценарист Ираклий Квирикадзе
Композитор Энри Георгиевич Лолашвили
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 27 сентября 1987
Дата выхода
4 октября 1987 СССР
Производство Georgian-Film, Gosteleradio USSR
Другие названия
Robinzoniada, anu chemi ingliseli Papa, Робинзонада, или Мой английский дедушка, Робинзониада, или Мой английский дедушка, Englantilainen isoisäni, Les tribulations de mon grand-père anglais au pays des bolchéviks, Robinson Crusoe in Georgia, Robinsonada, Robinsonada or My English Grandfather, Robinsonade: mijn Engelse grootvader, Robinzonáda, avagy az én angol nagyapám, ロビンソナーダ

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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