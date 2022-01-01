Генезис, 1986

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о выходе в прокат 6.9 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8 Продолжительность 1 час 45 минут Год выпуска 1986 Премьера в мире 2 июня 1986 Возраст 16+ Режиссер Мринал Сен В ролях Шабана Азми Насируддин Шах Ом Пури Все актеры и съемочная группа 1 постер

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