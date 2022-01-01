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Генезис
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Genesis

Генезис, 1986

1986 / Индия / Франция / Швейцария / Бельгия
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 2 июня 1986
Возраст 16+
Режиссер
Мринал Сен
В ролях
Шабана Азми
Насируддин Шах
Ом Пури
Ом Пури
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Генезис 1 постер
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