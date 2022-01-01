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Генезис
Genesis
Генезис, 1986
1986 / Индия / Франция / Швейцария / Бельгия
6.9
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Жанр:
драма
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6.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
1986
Премьера в мире
2 июня 1986
Возраст
16+
Режиссер
Мринал Сен
В ролях
Шабана Азми
Насируддин Шах
Ом Пури
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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