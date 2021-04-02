Жертвоприношение, 1986

Профессорская семья живет в уединенном живописном уголке Швеции. Всего несколько действующих лиц: Александр - ученый, который раньше был актером; его жена; их маленький сын; философ-почтальон; служанка, похожая на ведьму. У Александра день рождения. Но он может стать и общим днем смерти, так как уже запущены ядерные ракеты. Александр заключает пакт с Богом... Чем надо пожертвовать, чтобы спасти мир от надвигающейся катастрофы? Своим имуществом, своим образом жизни, а, может быть, своей жизнью? Что положит герой фильма на алтарь Всемогущего Творца, если последний, конечно, существует?!

Развернуть