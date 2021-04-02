Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Жертвоприношение
Киноафиша Фильмы Жертвоприношение
Offret / Sacrifice, Le

Жертвоприношение, 1986

1986 / Швеция / Франция
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Профессорская семья живет в уединенном живописном уголке Швеции. Всего несколько действующих лиц: Александр - ученый, который раньше был актером; его жена; их маленький сын; философ-почтальон; служанка, похожая на ведьму. У Александра день рождения. Но он может стать и общим днем смерти, так как уже запущены ядерные ракеты. Александр заключает пакт с Богом... Чем надо пожертвовать, чтобы спасти мир от надвигающейся катастрофы? Своим имуществом, своим образом жизни, а, может быть, своей жизнью? Что положит герой фильма на алтарь Всемогущего Творца, если последний, конечно, существует?!
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 1986
Премьера в мире 9 мая 1986
Возраст 18+
MPAA PG
Режиссер
Андрей Тарковский
Андрей Тарковский
В ролях
Сьюзан Флитвуд
Валери Мэрес
Гудрун С. Гисладоттир
Филиппа Францен
Томми Кьеллквист
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Жертвоприношение
Андрей Тарковский. Кино как молитва
Андрей Тарковский. Кино как молитва (2019)
7.3636365
Монтедоро
Монтедоро (2015)
5.923077
Туринская лошадь
Туринская лошадь (2011)
6.818182
Край Света
Край Света (2010)
6.090909
Патти Смит. Мечта жизни
Патти Смит. Мечта жизни (2007)
7.076923
Гармонии Веркмейстера
Гармонии Веркмейстера (2000)
8.2
Режиссер Андрей Тарковский
Режиссер Андрей Тарковский (1988)
7.818182
Жена керосинщика
Жена керосинщика (1988)
6.25
Время путешествия
Время путешествия (1983)
6.785714
Ностальгия
Ностальгия (1983)
7.7
Путь домой (1981)
8.2
Двадцать шесть дней из жизни Достоевского
Двадцать шесть дней из жизни Достоевского (1980)
7.769231
Постер фильма Жертвоприношение 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эксклюзивно для Киноафиши: Тихон Жизневский делится списком любимых фильмов и сериалов Накануне премьеры первого отечественного кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» актер рассказал «Киноафише» о своих кинопредпочтениях. 
Написать
2 апреля 2021 12:00
Последний фильм Тарковского покажут на большом экране Философскую драму Андрея Тарковского «Жертвоприношение» покажут в киноцентре «Родина» 18 января. Сеанс пройдёт в рамках проекта «Синематика Искусство
Написать
16 января 2018 00:29
Все новости фильма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше