Страна Германия

Продолжительность 2 часа 55 минут

Год выпуска 1976

Премьера онлайн 12 апреля 2024

Премьера в мире 4 марта 1976

Бюджет 680 000 DEM

Сборы в мире $284

Производство Westdeutscher Rundfunk (WDR), Wim Wenders Productions, Wim Wenders Stiftung

Другие названия

Im Lauf der Zeit, Kings of the Road, Ajan mittaan, Ao Correr do Tempo, Au fil du temps, Az idő múlása, En el curso del tiempo, Med tidens gång, Nel corso del tempo, No Decurso do Tempo, Underveis, Undervejs, V behu casu, Z biegiem czasu, Zamanın akışında, Στο πέρασμα του χρόνου, З плином часу, Кралете на пътя, С течением времени, さすらい