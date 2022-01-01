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Отвратительные, грязные, злые Отвратительные, грязные, злые
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Down and Dirty / Brutti, sporchi e cattivi

Отвратительные, грязные, злые, 1976

1976 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

На окраине Вечного города Рима, в грязном старом бараке живут четыре поколения семьи Маццателла. Старый глава семьи Джачинто не всегда может разобраться, кто здесь — чей сын, внук или племянник: в такой тесноте не все помнят, кто с кем и когда спал. Кто-то выполняет черную работу, кто-то промышляет грабежом, кто-то занимается проституцией.

Старик Джачинто уверен в одном: все его домочадцы — воры, которые мечтают разузнать, где он прячет свои сбережения. Но, однажды, он сам забывает, где спрятал деньги… Вечные человеческие страсти и пороки одинаково разъедают души и бедняков, и богачей.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 23 сентября 1976
Режиссер
Этторе Скола
Этторе Скола
В ролях
Нино Манфреди
Франческо Аннибалли
Марио Боско
Мария Луиза Сантелла
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Отвратительные, грязные, злые 2 постера
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саундтрек фильма Отвратительные, грязные, злые
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