Отвратительные, грязные, злые, 1976

На окраине Вечного города Рима, в грязном старом бараке живут четыре поколения семьи Маццателла. Старый глава семьи Джачинто не всегда может разобраться, кто здесь — чей сын, внук или племянник: в такой тесноте не все помнят, кто с кем и когда спал. Кто-то выполняет черную работу, кто-то промышляет грабежом, кто-то занимается проституцией.



Старик Джачинто уверен в одном: все его домочадцы — воры, которые мечтают разузнать, где он прячет свои сбережения. Но, однажды, он сам забывает, где спрятал деньги… Вечные человеческие страсти и пороки одинаково разъедают души и бедняков, и богачей.