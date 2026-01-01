В течение вторжения в немецкий город российской армии, маркиза O., дочь немецкого полковника, подвергается нападению группой российских солдат. Российский граф приходит ей на помощь, и влюбляется в нее. Когда он уезжает, она обнаруживает, что она беременна, хотя она не может объяснить, как это случилось. Ее отец лишает ее титула, и она должна отвергнуть графа, пробуя узнать, кто отец ее ребенка.