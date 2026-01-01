Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Маркиза фон О
Постер фильма Маркиза фон О
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Маркиза фон О

Маркиза фон О

Die Marquise von O 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В течение вторжения в немецкий город российской армии, маркиза O., дочь немецкого полковника, подвергается нападению группой российских солдат. Российский граф приходит ей на помощь, и влюбляется в нее. Когда он уезжает, она обнаруживает, что она беременна, хотя она не может объяснить, как это случилось. Ее отец лишает ее титула, и она должна отвергнуть графа, пробуя узнать, кто отец ее ребенка.

Страна Франция / Германия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1976
Премьера в мире 18 мая 1976
Дата выхода
28 мая 1976 Германия
19 мая 1976 Франция
MPAA PG
Сборы в мире $7 176
Производство Janus Film, Les Films du Losange, Janus Filmproduktion GmbH
Другие названия
Die Marquise von O..., The Marquise of O, A Marquesa d'O, De markiezin van O...., La marchesa Von..., La marquesa d'O..., La marquesa de O, La marquise d'O, La marquise d'O..., Markisinnan O, Markisinnan von O, Markisinnan von O..., Markiza O, Marquise von O..., O:n markiisitar, O. márkiné, O侯爵夫人, Η μαρκησία του Ο..., Маркиза фон 'О', Маркиза фон О
Режиссер
Эрик Ромер
Эрик Ромер
В ролях
Бруно Ганц
Бруно Ганц
Отто Зандер
Рут Дрексел
Бернхард Фрэй
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Маркиза фон О
Жена летчика 7.2
Жена летчика (1980)
Любовь после полудня 7.7
Любовь после полудня (1972)
Осенняя сказка 7.4
Осенняя сказка (1998)
Удачное замужество 6.9
Удачное замужество (1982)
Экспромт 6.9
Экспромт (1991)
Друг моей подруги 7.4
Друг моей подруги (1987)
Моя ночь у Мод 6.7
Моя ночь у Мод (1969)
Зимняя сказка 7.2
Зимняя сказка (1992)
Зеленый луч 7.7
Зеленый луч (1986)
Михаэль Кольхаас 6.8
Михаэль Кольхаас (2013)
Вечность и один день 7.9
Вечность и один день (1998)
Комплекс Баадер-Майнхоф 8.0
Комплекс Баадер-Майнхоф (2009)

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Киноляпы

Когда жена полковника открывает нашатырные соли своей дочери, она роняет крышку. Затем она встаёт и снова надевает крышку, не поднимая её.

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Зря только название скопировали: почему «Разбойный отдел» на НТВ не повторит успех «Первого отдела»
Все с ума сходят от «Ганнибала» Netflix, но в России есть сюжет интереснее: 8 серий пролетят как одна
На Западе тоже смотрят «Невский» с Васильевым: иностранцы называют сериал продолжением «Улиц разбитых фонарей»
Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»
«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают
Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители
Я прошла этот тест на 4/5, а вы? Вспомните по кадрам 5 фильмов СССР – они все про школу и встречи выпускников
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше