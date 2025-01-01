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Сильный Фердинанд
Сильный Фердинанд
Starke Ferdinand, Der
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
ФРГ
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
1976
Премьера в мире
26 апреля 1976
Дата выхода
26 апреля 1976
Германия
Производство
Edgar Reitz Film (ERF), Kairos-Film
Другие названия
Der starke Ferdinand, Az erős Ferdinánd, Den stærke Ferdinand, Den starke Ferdinand, Ferdinand le radical, Ferdinando il duro, Fernando el radical, Mocni Ferdinand, Mocny Ferdynand, Strongman Ferdinand, Сильный Фердинанд
Режиссер
Александр Клюге
В ролях
Хайнц Шуберт
Йоахим Хакеталь
Герт Гюнтер Хоффманн
Дафна Вагнер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.0
Оцените
12
голосов
7.1
IMDb
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