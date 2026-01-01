Прошло 15 лет, как убили Агамемнона. Его убийца Эгист отмечает очередную годовщину правления. В устроенный по такому случаю День Правды каждый может сказать Эгисту все, что о нем думает. Но народ безмолвствует. Эгист приказывает говорить правду, а в ответ слышит лишь похвальбы. Бунтовать пытается только Электра, дочь Агамемнона.
СтранаВенгрия
Продолжительность1 час 10 минут
Год выпуска1974
Премьера в мире12 декабря 1974
Дата выхода
12 декабря 1974
Венгрия
ПроизводствоHunnia Filmstúdió
Другие названия
Szerelmem, Elektra, Electra, My Love, Elektra, Beloved Electra, Electra, Elektra, ljubavi moja, Elektra, moja miłość, Elektreia, Elettra amore mio, Elskede Elektra, Ljubim Elektro, Meine Liebe - Elektra, Por Electra, Pour Electre, Querida Electra, Για την Ηλέκτρα, Ηλέκτρα, Електра, моя любов, Электра, любовь моя, 伊莱克特拉，我的爱, 厄勒克特拉，我的爱