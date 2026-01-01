Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Любовь моя, Электра
Любовь моя, Электра

Любовь моя, Электра

Szerelmem, Elektra 18+
О фильме

Прошло 15 лет, как убили Агамемнона. Его убийца Эгист отмечает очередную годовщину правления. В устроенный по такому случаю День Правды каждый может сказать Эгисту все, что о нем думает. Но народ безмолвствует. Эгист приказывает говорить правду, а в ответ слышит лишь похвальбы. Бунтовать пытается только Электра, дочь Агамемнона.
Страна Венгрия
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 1974
Премьера в мире 12 декабря 1974
Дата выхода
12 декабря 1974 Венгрия
Производство Hunnia Filmstúdió
Другие названия
Szerelmem, Elektra, Electra, My Love, Elektra, Beloved Electra, Electra, Elektra, ljubavi moja, Elektra, moja miłość, Elektreia, Elettra amore mio, Elskede Elektra, Ljubim Elektro, Meine Liebe - Elektra, Por Electra, Pour Electre, Querida Electra, Για την Ηλέκτρα, Ηλέκτρα, Електра, моя любов, Электра, любовь моя, 伊莱克特拉，我的爱, 厄勒克特拉，我的爱
Режиссер
Миклош Янчо
В ролях
Мари Тёрёчик
Дьердь Черхалми
Йожеф Мадараш
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Любовь моя, Электра
Пацифистка 5.5
Пацифистка (1970)
Звезды и солдаты 7.5
Звезды и солдаты (1967)
Без надежды 7.6
Без надежды (1965)
Проклятие 7.7
Проклятие (1988)
Чонтвари 6.7
Чонтвари (1980)
Марикен из Ньюмейхен 7.0
Марикен из Ньюмейхен (1974)
Любовь 7.4
Любовь (1971)
Анна Эйдеш 7.4
Анна Эйдеш (1958)
6.3
Лепестки, цветы, венки (1984)
Мальчишки с улицы Пал 7.9
Мальчишки с улицы Пал (1969)
Аврора Бореалис: Северное сияние 7.1
Аврора Бореалис: Северное сияние (2017)

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 15 голосов
7 IMDb
Отзывы о фильме

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
