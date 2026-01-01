Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Комедианты
7.9 Рейтинг IMDb: 7.8
Комедианты

Комедианты

Thiasos, O 18+
О фильме

Действие фильма разворачивается в конце 1930-х - начале 1950-х годов. В картине глазами странствующих актёров показана драматичная борьба фашистов и коммунистов на сломе исторических эпох...
Страна Греция
Продолжительность 3 часа 50 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 1 июля 1975
Дата выхода
1 июля 1975 Германия
27 сентября 1975 Греция
5 ноября 1975 Франция
Производство Papalios Productions
Другие названия
O thiasos, The Travelling Players, El viaje de los comediantes, A Viagem dos Artistas, A Viagem dos Comediantes, De komedianten, Die Wanderschauspieler, Kumpanya, La recita, Le Voyage des comédiens, Näyttelijöiden matka, Os Atores Ambulantes, Podróż komediantów, Putujući glumci, Skuespillernes reise, Skuespillernes rejse, Tabi geinin no Kiroku, Turnéskådespelarna, Vándorszínészek, Yoorang Geukdan, Ο θίασος, Комедианты, Трупата, 旅芸人の記録, 流浪艺人
Режиссер
Тео Ангелопулос
Тео Ангелопулос
В ролях
Алики Георгули
Вангелис Казан
Ева Котаманиду
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.9
Оцените 14 голосов
7.8 IMDb
Отзывы о фильме

