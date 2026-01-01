Действие фильма разворачивается в конце 1930-х - начале 1950-х годов. В картине глазами странствующих актёров показана драматичная борьба фашистов и коммунистов на сломе исторических эпох...
СтранаГреция
Продолжительность3 часа 50 минут
Год выпуска1975
Премьера в мире1 июля 1975
Дата выхода
1 июля 1975
Германия
27 сентября 1975
Греция
5 ноября 1975
Франция
ПроизводствоPapalios Productions
Другие названия
O thiasos, The Travelling Players, El viaje de los comediantes, A Viagem dos Artistas, A Viagem dos Comediantes, De komedianten, Die Wanderschauspieler, Kumpanya, La recita, Le Voyage des comédiens, Näyttelijöiden matka, Os Atores Ambulantes, Podróż komediantów, Putujući glumci, Skuespillernes reise, Skuespillernes rejse, Tabi geinin no Kiroku, Turnéskådespelarna, Vándorszínészek, Yoorang Geukdan, Ο θίασος, Комедианты, Трупата, 旅芸人の記録, 流浪艺人