Постер фильма Профессия: репортер
Профессия: репортер
Профессия: репортер

, 1975
Professione: reporter / The passenger
Италия, Испания, Франция / драма / 18+
О фильме

Загадочный фильм выдающегося режиссера о невозможности убежать от самого себя...

Драма, снятая на натуре в Африке. Успешный телерепортер Дэвид Локк присваивает документы своего умершего соседа по гостинице. Новое имя, казалось бы, может принести новую судьбу, правда, приходится скрываться от своей бывшей жены и начальника. И, как оказалось, не только от них…

В ролях

Джек Николсон
Мария Шнайдер
Дженни Ранэйкр
Иэн Хендри
Стивен Беркофф
Амброз Биа
Режиссер Микеланджело Антониони
Сценарист Парк Пиплоу, Enrico Sannia, Микеланджело Антониони, Питер Уоллен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Испания / Франция
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 28 февраля 1975
Дата выхода
1 января 1976 Бразилия
12 августа 1976 Венгрия 12
16 мая 1975 Германия
17 августа 2023 Греция
28 февраля 1975 Италия
13 марта 2008 Нидерланды
13 сентября 1976 Польша 12
2 января 1976 Португалия
9 апреля 1975 США
17 июня 1975 Франция
14 мая 1976 Япония PG12
MPAA PG
Сборы в мире $822 534
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Compagnia Cinematografica Champion, Les Films Concordia
Другие названия
Professione: reporter, The Passenger, Beruf: Reporter, Profession: reporter, Profissão: Repórter, Yrke: Reporter, Zanimanje: reporter, Ammatti: Reportteri, Beroep: reporter, El pasajero, El reportero, Foglalkozása: riporter, Keleivis, O Repórter, Poklic: reporter, Povolání: Reportér, Povolanie: Reportér, Reisija, Sasurai no futari, Yolcu, Zawód: reporter, Επάγγελμα: Ρεπόρτερ, Професия: Репортер, Професія: репортер, Профессия: Репортер, 여행자, さすらいの二人, 旅客, 职业：记者, 过客

Рейтинг фильма

7.4 IMDb

Цитаты

The Girl Разве не забавно, как всё происходит? Все эти формы, что мы создаём. Было бы ужасно — жить слепым, правда?
David Locke Я знаю одного человека, который был слеп. Почти сорок лет жил так, а потом ему сделали операцию, и он вновь увидел свет.
The Girl Как это было?
David Locke Сначала он был на седьмом небе... просто на взлёте. Лица... цвета... пейзажи. Но потом всё начало меняться. Мир оказался куда беднее, чем он себе представлял. Никто ему не рассказывал, сколько грязи вокруг. Сколько уродства. Он видел уродство повсюду. Когда был слеп, он переходил улицу один с палкой. После операции стал бояться. Он начал жить во мраке. Ни разу не выходил из комнаты. Через три года он покончил с собой.

Отзывы о фильме

