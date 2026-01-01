Цитаты
The Girl Разве не забавно, как всё происходит? Все эти формы, что мы создаём. Было бы ужасно — жить слепым, правда?
David Locke Я знаю одного человека, который был слеп. Почти сорок лет жил так, а потом ему сделали операцию, и он вновь увидел свет.
The Girl Как это было?
David Locke Сначала он был на седьмом небе... просто на взлёте. Лица... цвета... пейзажи. Но потом всё начало меняться. Мир оказался куда беднее, чем он себе представлял. Никто ему не рассказывал, сколько грязи вокруг. Сколько уродства. Он видел уродство повсюду. Когда был слеп, он переходил улицу один с палкой. После операции стал бояться. Он начал жить во мраке. Ни разу не выходил из комнаты. Через три года он покончил с собой.