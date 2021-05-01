Клянусь, в этом фильме я делал все, что хотел. Если вам не нравится, упрекнуть можно только меня! (Жак Тати)
Господин Арпель с женой и сыном Жераром живут в современном доме в "стерильном" районе. В этой "прилизанной" жизни нет места для игры и юмора. Что за скукотища для ребенка! Господин Юло, брат хозяйки дома, вносит хаос в жизнь семьи Арпель и быстро становится лучшим другом Жерара.
|14 июля 1959
|Аргентина
|24 сентября 1999
|Бразилия
|9 января 2014
|Великобритания
|17 декабря 1959
|Венгрия
|23 февраля 1962
|Германия
|20 марта 1959
|Дания
|4 июля 2003
|Испания
|1 октября 1958
|Италия
|4 сентября 2003
|Нидерланды
|31 декабря 1959
|Норвегия
|18 августа 1960
|Перу
|1 апреля 1960
|Польша
|26 января 1959
|Португалия
|14 мая 1962
|СССР
|3 ноября 1958
|США
|30 апреля 1963
|Турция
|18 мая 1959
|Уругвай
|30 сентября 1977
|Финляндия
|6 августа 2014
|Франция
|29 января 1959
|Швеция