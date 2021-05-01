Клянусь, в этом фильме я делал все, что хотел. Если вам не нравится, упрекнуть можно только меня! (Жак Тати)

Господин Арпель с женой и сыном Жераром живут в современном доме в "стерильном" районе. В этой "прилизанной" жизни нет места для игры и юмора. Что за скукотища для ребенка! Господин Юло, брат хозяйки дома, вносит хаос в жизнь семьи Арпель и быстро становится лучшим другом Жерара.