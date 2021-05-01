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Постер фильма Мой дядя
7.7
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7.7

Мой дядя

, 1958
Mon oncle
Франция / комедия / 18+
Постер фильма Мой дядя
7.7

О фильме

Клянусь, в этом фильме я делал все, что хотел. Если вам не нравится, упрекнуть можно только меня! (Жак Тати)

Господин Арпель с женой и сыном Жераром живут в современном доме в "стерильном" районе. В этой "прилизанной" жизни нет места для игры и юмора. Что за скукотища для ребенка! Господин Юло, брат хозяйки дома, вносит хаос в жизнь семьи Арпель и быстро становится лучшим другом Жерара.

В ролях

Жан-Пьер Золя
Charles Arpel
Адриена Серванти
Madame Arpel
Люсьен Фреджис
Monsieur Pichard
Жак Тати
Monsieur Hulot
Бетти Шнайдер
Betty - the Concierge's Daughter
Бетти Шнайдер
Betty - the Concierge's Daughter
Жан-Фрасуа Марсаль
Monsieur Walter
Dominique Marie
Neighbor
Dominique Marie
Neighbor
Ивонн Арно
Georgette, the Housekeeper
Ивонн Арно
Georgette, the Housekeeper
Adelaide Danieli
Madame Pichard
Режиссер Жак Тати
Сценарист Жак Лагранж, Жан Л’Оте, Жак Тати
Композитор Франк Барчеллини, Ален Роман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1958
Премьера онлайн 1 мая 2021
Премьера в мире 9 мая 1958
Дата выхода
14 июля 1959 Аргентина
24 сентября 1999 Бразилия
9 января 2014 Великобритания
17 декабря 1959 Венгрия
23 февраля 1962 Германия
20 марта 1959 Дания
4 июля 2003 Испания
1 октября 1958 Италия
4 сентября 2003 Нидерланды
31 декабря 1959 Норвегия
18 августа 1960 Перу
1 апреля 1960 Польша
26 января 1959 Португалия
14 мая 1962 СССР
3 ноября 1958 США
30 апреля 1963 Турция
18 мая 1959 Уругвай
30 сентября 1977 Финляндия
6 августа 2014 Франция
29 января 1959 Швеция
Бюджет 250 000 FRF
Сборы в мире $87 699
Производство Specta Films, Gray-Film, Alter Films
Другие названия
Mon oncle, Mi tío, Moj ujak, Mein Onkel, Min onkel, Moj stric, My Uncle, 我的舅舅, A nagybácsim, Amcam, Chú Tôi, El meu oncle, Enoni on toista maata, Mano dėdė, Meu Tio, Mi tío Hulot, Min forunderlige onkel, Mio zio, Môj strýko, Mój wujaszek, Morbror går sin egen väg, Můj strýček, O Meu Tio, O theios mou, Unchiul meu, Ο θείος μου, Мій дядько, Мой дядюшка, Мой дядя, Моят чичо, ぼくの伯父さん, Tati - Mon oncle, 나의 삼촌, Əmim, 나의 아저씨

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 12 голосов
7.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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