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Бесхарактерный мужчина
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L`uomo di paglia

Бесхарактерный мужчина, 1958

1958 / Италия
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме
Андреа Дзаккарди - не то, чтобы совсем лишен силы воли. Он любящий муж и хороший отец. Просто однажды, отправив жену с сыном на море, он познакомился с Ритой, а судьба довершила свое дело, столкнув их двоих поздно вечером в пустом офисе...
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1958
Премьера в мире 11 марта 1958
Режиссер
Пьетро Джерми
В ролях
Пьетро Джерми
Саро Урци
Луиза Делла Ноче
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бесхарактерный мужчина 1 постер
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