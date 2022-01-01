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Бесхарактерный мужчина
L`uomo di paglia
Бесхарактерный мужчина, 1958
1958 / Италия
7.3
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Жанр:
драма
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О фильме
Андреа Дзаккарди - не то, чтобы совсем лишен силы воли. Он любящий муж и хороший отец. Просто однажды, отправив жену с сыном на море, он познакомился с Ритой, а судьба довершила свое дело, столкнув их двоих поздно вечером в пустом офисе...
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7.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
1958
Премьера в мире
11 марта 1958
Режиссер
Пьетро Джерми
В ролях
Пьетро Джерми
Саро Урци
Луиза Делла Ноче
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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