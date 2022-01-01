Бесхарактерный мужчина, 1958

Жанр: драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Андреа Дзаккарди - не то, чтобы совсем лишен силы воли. Он любящий муж и хороший отец. Просто однажды, отправив жену с сыном на море, он познакомился с Ритой, а судьба довершила свое дело, столкнув их двоих поздно вечером в пустом офисе... Развернуть 7.3 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3 Продолжительность 2 часа 0 минут Год выпуска 1958 Премьера в мире 11 марта 1958 Режиссер Пьетро Джерми В ролях Пьетро Джерми Саро Урци Луиза Делла Ноче Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат