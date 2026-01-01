Тверской купец Афанасий Никитин давно мечтал о путешествиях и дальних странах. Мечты становятся реальностью, когда он отправляется в Индию, страну чудес, которую не посещал ни один европеец.
СтранаИндия / СССР
Продолжительность1 час 16 минут
Год выпуска1957
Премьера в мире13 декабря 1957
Дата выхода
13 декабря 1957
Индия
8 января 1958
СССР
9 апреля 1960
США
ПроизводствоМосфильм, Naya Sansar
Другие названия
Pardesi, Fahrt über drei Meere, Afanassi Nikitin, Călătorie peste trei mări, Cudzoziemiec, Journey Beyond Three Seas, Khozhdenie za tri morya, Khozhdeniye za tri morya, Le voyage des trois mers, The Foreigner, The Traveller, Tipota den tha mas horisi, Utazás három tengeren, Wyprawa za trzy morza, Хождение за три моря