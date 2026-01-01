Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Хождение за три моря
1 постер
Киноафиша Фильмы Хождение за три моря

Хождение за три моря

Pardesi 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Тверской купец Афанасий Никитин давно мечтал о путешествиях и дальних странах. Мечты становятся реальностью, когда он отправляется в Индию, страну чудес, которую не посещал ни один европеец.
Страна Индия / СССР
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 13 декабря 1957
Дата выхода
13 декабря 1957 Индия
8 января 1958 СССР
9 апреля 1960 США
Производство Мосфильм, Naya Sansar
Другие названия
Pardesi, Fahrt über drei Meere, Afanassi Nikitin, Călătorie peste trei mări, Cudzoziemiec, Journey Beyond Three Seas, Khozhdenie za tri morya, Khozhdeniye za tri morya, Le voyage des trois mers, The Foreigner, The Traveller, Tipota den tha mas horisi, Utazás három tengeren, Wyprawa za trzy morza, Хождение за три моря
Режиссер
Василий Пронин
Ходжа Ахмад Аббас
В ролях
Олег Стриженов
Олег Стриженов
Наргис
Ия Арепина
Виталий Беляков
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
