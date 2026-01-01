Оповещения от Киноафиши
Долгое жаркое лето

The Long, Hot Summer 18+
О фильме

Ньюман стал звездой, сыграв чужака, мастера на все руки, взбудоражившего покой в семье патриарха-южанина, привыкшего к беспрекословному повиновению. Он решил задержаться в этом маленьком южном городке и жениться на дочери Уэллса.
Страна США
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1958
Премьера в мире 12 марта 1958
Дата выхода
18 мая 1958 Германия
27 мая 1959 Дания
4 июля 1958 Ирландия 15
20 мая 1958 Италия
3 апреля 1958 США
29 августа 1958 Финляндия
17 мая 1958 Франция
26 мая 1958 Швеция
Бюджет $1 500 000
Производство Jerry Wald Productions
Другие названия
The Long, Hot Summer, Der lange heiße Sommer, Dugo toplo ljeto, Les feux de l'été, Cehennem Sıcağı, Den lange varme sommer, Dlhé, horúce leto, Dlouhé horké léto, Długie, gorące lato, Duas Vidas, El largo y cálido verano, Flammende sommer, Hehkuva kesä, Hosszú, forró nyár, Ilga karšta vasara, La lunga estate calda, Lång, het sommar, Lunga vară fierbinte, Mùa Hè Dài Nóng Bức, Noche larga y febril, O Mercador de Almas, Paixões Que Escaldam, Pitkä kuuma kesä, The Long Hot Summer, Un largo y ardiente verano, Vara cea lungă și fierbinte, Μακρύ, καυτό καλοκαίρι, Πόθοι στην κάψα του καλοκαιριού, Долгое жаркое лето, Дългото горещо лято, 夏日春情, 長く熱い夜（1958）
Режиссер
Мартин Ритт
Мартин Ритт
В ролях
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Джоэнн Вудворд
Джоэнн Вудворд
Энтони Франчоза
Орсон Уэллс
Орсон Уэллс
Ли Ремик
Ли Ремик
Цитаты
Clara Мистер Квик, я — человек. Знаете, что это значит? Это значит, что у меня есть своя цена: очень высокая. Вам может показаться странным, но у меня есть что предложить. У меня есть то, что я копила всю жизнь. Такие вещи, как любовь, понимание, шутки, радостные моменты и вкусная еда. Я готова быть царицей Савской для какого-нибудь счастливчика или, по крайней мере, лучшей женой, на которую только может надеяться мужчина. Вот моя человеческая история, и её не купить и не продать, и уж точно не отдам первому встречному.
