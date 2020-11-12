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Постер фильма И стал свет
7.3
Киноафиша Фильмы И стал свет
7.3

И стал свет

, 1989
Et la lumière fut
Франция, ФРГ, Италия / драма, комедия / 18+
Постер фильма И стал свет
7.3

О фильме

Жизненный уклад африканского племени мутирует под натиском новых технологий. Племя с равной смекалкой приспосабливает для своих нужд и дары цивилизации, и ее отбросы. Но со временем вещи меняют отношения между людьми…

В ролях

Сигалон Сагна
Badinia
Сали Баджи
Okonoro
Бинта Сисс
Mzezve
Мари-Кристин Дьем
Lazra
Фату Сейди
Kotoko
Alpha Sane
Yere
Abdou Sane
Bouloude
Souleimane Sagna
Soutoura
Marie-Solange Badiane
Djou
Moussa Sagna
Lade
Режиссер Отар Иоселиани
Сценарист Отар Иоселиани
Композитор Николя Зурабишвили
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / ФРГ / Италия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 20 ноября 1989
Дата выхода
20 ноября 1989 Франция
Производство Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Ministère de la Culture et de la Communication, Les Films du Triangle
Другие названия
Et la lumière fut, And Then There Was Light, Da iko sinatle, E a Luz se Fez, E Fez-se Luz, En er was licht..., És lőn fény..., I stała się światłość, Och det varde ljus, Un incendio visto da lontano, Und es ward Licht, Κι εγένετο φως, И стал свет, そして光ありき, 于是有了光

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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