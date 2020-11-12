Жизненный уклад африканского племени мутирует под натиском новых технологий. Племя с равной смекалкой приспосабливает для своих нужд и дары цивилизации, и ее отбросы. Но со временем вещи меняют отношения между людьми…
ПроизводствоCentre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Ministère de la Culture et de la Communication, Les Films du Triangle
Другие названия
Et la lumière fut, And Then There Was Light, Da iko sinatle, E a Luz se Fez, E Fez-se Luz, En er was licht..., És lőn fény..., I stała się światłość, Och det varde ljus, Un incendio visto da lontano, Und es ward Licht, Κι εγένετο φως, И стал свет, そして光ありき, 于是有了光