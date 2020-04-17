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Марчелло Мастроянни
Марчелло Мастроянни
Marcello Mastroianni
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Марчелло Мастроянни
Marcello Mastroianni
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Дата рождения
28 сентября 1924
Возраст
97 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Марчелло Мастроянни
Родился 28 сентября 1924 года. Фонтана-Лири, Италия.
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Фильмография Марчелло Мастроянни
Три жизни и одна смерть
криминал, комедия
1996, Франция / Португалия
6.0
Сто и одна ночь
комедия
1995, Великобритания / Франция
6.0
За облаками
мелодрама
1995, Франция / Италия / Германия
7.0
Высокая мода
драма, комедия
1994, США
6.0
Второе дыхание
комедия, мелодрама, драма
1992, США / Япония
6.0
Сплендор
драма
1989, Франция / Италия
7.0
Интервью
драма, фантастика, биография, комедия
1987, Италия
6.0
Очи черные
мелодрама, драма, комедия
1987, Италия
7.0
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