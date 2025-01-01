«Декалог» – это сериал-антология из десяти житейских историй, которые могли приключиться с каждым. Женщина беспокоится о будущем своего племянника, жизнью которого полностью управляет его любимый компьютер. Тем временем неверная супруга узнает, что она беременна от любовника, и оказывается перед сложным моральным выбором. Подросток подглядывает в бинокль за соседским домом и случайно становится свидетелем кое-чего необычного. А сирота обнаруживает письмо от покойной матери, которое от нее скрывали.