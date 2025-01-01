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Постер сериала Декалог
Постер сериала Декалог
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.9
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2 постера
Киноафиша Сериалы Декалог

Декалог (1989 - 1990)

Dekalog 18+
Год выпуска 1989
Страна Польша/Германия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Телеканал TVP1
Продолжительность сериала 9 часов 10 минут

О чем сериал

«Декалог» – это сериал-антология из десяти житейских историй, которые могли приключиться с каждым. Женщина беспокоится о будущем своего племянника, жизнью которого полностью управляет его любимый компьютер. Тем временем неверная супруга узнает, что она беременна от любовника, и оказывается перед сложным моральным выбором. Подросток подглядывает в бинокль за соседским домом и случайно становится свидетелем кое-чего необычного. А сирота обнаруживает письмо от покойной матери, которое от нее скрывали.

В ролях
В ролях
Даниэль Ольбрыхский
Даниэль Ольбрыхский
Мирослав Бака
Ян Тесарж
Кристина Янда
Гражина Шаполовска
Гражина Шаполовска
Олаф Любашенко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.9 IMDb
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Сезоны
Декалог - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1989, 10 эпизодов
 
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