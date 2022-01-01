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Красный штрафной
Palombella rossa
Красный штрафной, 1989
1989 / Италия
7.2
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
комедия
спорт
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7.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
1989
Премьера в мире
9 сентября 1989
Возраст
18+
Режиссер
Нанни Моретти
В ролях
Нанни Моретти
Азия Ардженто
Сильвио Орландо
Мариэлла Валентини
Альфонсо Сантагата
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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