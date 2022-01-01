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Красный штрафной Красный штрафной
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Palombella rossa

Красный штрафной, 1989

1989 / Италия
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 9 сентября 1989
Возраст 18+
Режиссер
Нанни Моретти
Нанни Моретти
В ролях
Нанни Моретти
Нанни Моретти
Азия Ардженто
Азия Ардженто
Сильвио Орландо
Сильвио Орландо
Мариэлла Валентини
Альфонсо Сантагата
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Красный штрафной 1 постер
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