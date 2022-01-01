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Изгнание Гарделя
Tangos, l'exil de Gardel
Изгнание Гарделя, 1985
1985 / Аргентина
7.2
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голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
драма
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О фильме
Для общины аргентинских эмигрантов в Париже танго — это образ жизни, ностальгия, символ.
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7.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
1 час 59 минут
Год выпуска
1985
Премьера в мире
28 августа 1985
Возраст
16+
Режиссер
Фернандо Э. Соланас
В ролях
Жорж Вильсон
Мари Лафоре
Филипп Леотар
Мигель Анхель Сола
Марина Влади
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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