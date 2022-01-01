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Изгнание Гарделя Изгнание Гарделя
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Tangos, l'exil de Gardel

Изгнание Гарделя, 1985

1985 / Аргентина
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Для общины аргентинских эмигрантов в Париже танго — это образ жизни, ностальгия, символ.

7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 28 августа 1985
Возраст 16+
Режиссер
Фернандо Э. Соланас
В ролях
Жорж Вильсон
Мари Лафоре
Филипп Леотар
Мигель Анхель Сола
Марина Влади
Марина Влади
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Изгнание Гарделя 1 постер
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