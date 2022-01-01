Изгнание Гарделя, 1985

Жанр: драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Для общины аргентинских эмигрантов в Париже танго — это образ жизни, ностальгия, символ. Развернуть 7.2 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 1 час 59 минут Год выпуска 1985 Премьера в мире 28 августа 1985 Возраст 16+ Режиссер Фернандо Э. Соланас В ролях Жорж Вильсон Мари Лафоре Филипп Леотар Мигель Анхель Сола Марина Влади Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат