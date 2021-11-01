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Джейн Биркин
Джейн Биркин
Jane Birkin
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Джейн Биркин
Jane Birkin
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Дата рождения
14 декабря 1946
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Режиссер
Личные связи
Шарлотта Гeнcбур
Мать и дочь
Биография Джейн Биркин
Родилась 14 декабря 1946 года. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Джейн Биркин
Джейн глазами Шарлотты
биография, документальный
2021, Франция
5.0
Хэвон - ничья дочь
драма
2013, Корея
7.0
Рожденный дважды
драма
2012, Италия / Испания / Хорватия
7.0
Мамина улыбка
драма
2007, Франция
6.0
Сто и одна ночь
комедия
1995, Великобритания / Франция
6.0
Джейн Б. глазами Аньес В.
документальный
1987, Франция
0.0
Тренируй правую
фэнтези, драма, комедия
1987, Франция / Швейцария
6.0
Женщина моей жизни
драма, мелодрама
1986, Франция / ФРГ
6.0
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Шарлотта Генсбур рассказала о своем документальном фильме «Джейн глазами Шарлотты»
Генсбур сняла фильм о своей матери Джейн Биркин.
Написать
1 ноября 2021 16:43
Вышел трейлер отреставрированной версии драмы «Бассейн» с Аленом Делоном и Роми Шнайдер
Картина является одним из самых кассовых фильмов французского проката за всю историю его существования.
Написать
4 мая 2021 15:19
Лучшие короткометражные фильмы «Оскара-2017» покажут на «Лендоке»
17 марта на большом экране «Лендока» состоится премьерный показ лучших короткометражных картин этого года – Oscar Shorts 2017. Начало в 20.00. В программе – пять игровых
Написать
13 марта 2017 11:56
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