Полиция

Полиция

Police 18+
О фильме

Инспектор полиции Луис Венсан Маньин не склонен к сантиментам — он груб, жесток и циничен. Расследуя дело о торговцах наркотиками из Туниса, он знакомится со странной и непредсказуемой девушкой Корней. На допросе, где они впервые встретились, Луису и в голову не могло прийти, что страсть, которая соединит их, смертельно опасна для жизни…
Страна Франция
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1985
Премьера в мире 26 августа 1985
Дата выхода
13 июня 1986 Великобритания 15
4 сентября 1985 Германия
11 ноября 1985 США
4 сентября 1985 Франция
Бюджет 25 000 000 FRF
Производство Gaumont, TF1 Films Production
Другие названия
Police, Der Bulle von Paris, Polícia, Полиция, El policia, Police Department - Der Bulle von Paris, Policie, Policija, Policja, Poliție, Tmima dioxis narkotikon, Zsaruszerelem, ポリス, 警察
Режиссер
Морис Пиала
В ролях
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Софи Марсо
Софи Марсо
Ришар Анконина
Паскаль Рокар
Сандрин Боннэр
Сандрин Боннэр
Рейтинг фильма

6.5
Оцените 14 голосов
6.5 IMDb
Цитаты
Noria Им наплевать на нашу правду. У арабов свои методы, своя правда. Они всегда кажутся лжецами. Мне это нравится.
