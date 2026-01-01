Инспектор полиции Луис Венсан Маньин не склонен к сантиментам — он груб, жесток и циничен. Расследуя дело о торговцах наркотиками из Туниса, он знакомится со странной и непредсказуемой девушкой Корней. На допросе, где они впервые встретились, Луису и в голову не могло прийти, что страсть, которая соединит их, смертельно опасна для жизни…
СтранаФранция
Продолжительность1 час 53 минуты
Год выпуска1985
Премьера в мире26 августа 1985
Дата выхода
13 июня 1986
Великобритания
15
4 сентября 1985
Германия
11 ноября 1985
США
4 сентября 1985
Франция
Бюджет25 000 000 FRF
ПроизводствоGaumont, TF1 Films Production
Другие названия
Police, Der Bulle von Paris, Polícia, Полиция, El policia, Police Department - Der Bulle von Paris, Policie, Policija, Policja, Poliție, Tmima dioxis narkotikon, Zsaruszerelem, ポリス, 警察