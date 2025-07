Страна США

Продолжительность 2 часа 9 минут

Год выпуска 1985

Премьера в мире 14 июня 1985

MPAA R

Бюджет $16 000 000

Сборы в мире $26 657 534

Производство ABC Motion Pictures

Другие названия

Prizzi's Honor, El honor de los Prizzi, El honor de la familia Prizzi, L'honneur des Prizzi, A Honra do Poderoso Prizzi, A Honra dos Padrinhos, A Prizzik becsülete, Aberooye Khanevadeye Prizzi, Čast Pricijevih, Cast Prizzijev, Cast Prizzijevih, Česť rodiny Prizziovcov, Čest rodiny Prizziů, Die Ehre der Prizzis, Familiens ære, Ha-Kavod Shel Prizzi, Honor Prizzich, I timi ton Prizzi, L'onore dei Prizzi, Onna to Otoko no Meiyo, Onoarea familiei Prizzi, Priciu šeimos garbe, Prizzi perekonna au, Prizzi'lerin Onuru, Prizzin kunnia, Prizzis ære, Prizzis heder, Voor de eer van Prizzi, Η τιμή των Πρίτζι, Честта на фамилията Прици, Честь родини Прицці, Честь семьи Прицци, 女と男の名誉, 現代教父