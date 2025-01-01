В роман Ричарда Кондона режиссер добавил каплю иронии, чтобы превратить рассказ об очередной мафиозной семье в едкую пародию.
В итоге получился один из лучших гангстерских фильмов в истории жанра, восхитительная пародия на «Крестного отца», самая черная из всех черных комедий.
Премии:
8 номинаций и премия «Оскар» исполнительнице роли второго плана Анджелике Хьюстон, четыре премии «Золотой Глобус» (лучшая комедия года, режиссура и обе главные роли), премия Британской академии кино и ТВ за лучший сценарий, другие награды.
|12 декабря 1985
|Австралия
|M
|14 июня 1985
|Германия
|12 октября 1988
|Греция
|4 ноября 1985
|Дания
|15
|19 декабря 1985
|Португалия
|14 июня 1985
|США
|30 августа 1986
|Южная Корея
|18