В роман Ричарда Кондона режиссер добавил каплю иронии, чтобы превратить рассказ об очередной мафиозной семье в едкую пародию.

В итоге получился один из лучших гангстерских фильмов в истории жанра, восхитительная пародия на «Крестного отца», самая черная из всех черных комедий.

Премии:

8 номинаций и премия «Оскар» исполнительнице роли второго плана Анджелике Хьюстон, четыре премии «Золотой Глобус» (лучшая комедия года, режиссура и обе главные роли), премия Британской академии кино и ТВ за лучший сценарий, другие награды.