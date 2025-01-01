Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Честь семьи Прицци
Постер фильма Честь семьи Прицци
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Честь семьи Прицци

Честь семьи Прицци

Prizzi’s Honor 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

О фильме

В роман Ричарда Кондона режиссер добавил каплю иронии, чтобы превратить рассказ об очередной мафиозной семье в едкую пародию.
В итоге получился один из лучших гангстерских фильмов в истории жанра, восхитительная пародия на «Крестного отца», самая черная из всех черных комедий.

Премии:
8 номинаций и премия «Оскар» исполнительнице роли второго плана Анджелике Хьюстон, четыре премии «Золотой Глобус» (лучшая комедия года, режиссура и обе главные роли), премия Британской академии кино и ТВ за лучший сценарий, другие награды.

Чарли - крестный сын клана Прицци. Он не лезет в чужие дела, любит вкусно поесть и выпить, обожает женщин и свою работу. Влюбившись в шикарную блондинку Айрин, он только после свадьбы узнает, то его красавица-жена является убийцей, причем лучшей в этом виде бизнеса. Когда же Чарли направят в Лас-Вегас, чтобы «сделать» кое-что для своего дона, он обнаруживает, что обожаемая Айрин слишком крута даже по его меркам. Жаль, ведь при других обстоятельствах этот роман мог бы иметь свой хэппи-энд.
Страна США
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 14 июня 1985
Дата выхода
12 декабря 1985 Австралия M
14 июня 1985 Германия
12 октября 1988 Греция
4 ноября 1985 Дания 15
19 декабря 1985 Португалия
14 июня 1985 США
30 августа 1986 Южная Корея 18
MPAA R
Бюджет $16 000 000
Сборы в мире $26 657 534
Производство ABC Motion Pictures
Другие названия
Prizzi's Honor, El honor de los Prizzi, El honor de la familia Prizzi, L'honneur des Prizzi, A Honra do Poderoso Prizzi, A Honra dos Padrinhos, A Prizzik becsülete, Aberooye Khanevadeye Prizzi, Čast Pricijevih, Cast Prizzijev, Cast Prizzijevih, Česť rodiny Prizziovcov, Čest rodiny Prizziů, Die Ehre der Prizzis, Familiens ære, Ha-Kavod Shel Prizzi, Honor Prizzich, I timi ton Prizzi, L'onore dei Prizzi, Onna to Otoko no Meiyo, Onoarea familiei Prizzi, Priciu šeimos garbe, Prizzi perekonna au, Prizzi'lerin Onuru, Prizzin kunnia, Prizzis ære, Prizzis heder, Voor de eer van Prizzi, Η τιμή των Πρίτζι, Честта на фамилията Прици, Честь родини Прицці, Честь семьи Прицци, 女と男の名誉, 現代教父
Режиссер
Джон Хьюстон
В ролях
Джек Николсон
Джек Николсон
Роберт Лоджа
Джон Рэндольф
Уильям Хикки
Ли Ричардсон
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Честь семьи Прицци
У подножия вулкана 6.9
У подножия вулкана (1984)
Мертвые 7.2
Мертвые (1987)
Ревность 6.1
Ревность (1986)
Чертополох 6.7
Чертополох (1987)
Постовой на перекрестке 6.7
Постовой на перекрестке (1995)
Последний наряд 7.7
Последний наряд (1973)
Теленовости 7.2
Теленовости (1987)
Язык нежности 7.8
Язык нежности (1983)
Кровь и вино 6.6
Кровь и вино (1996)
Волк 7.3
Волк (1994)
Людские неприятности 4.7
Людские неприятности (1992)
Хоффа 6.6
Хоффа (1992)

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 14 голосов
6.7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
6 серий, 73 миллиона просмотров: этот шведский триллер вы не посмеете поставить фоном — он держит за горло до финала
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
«Лучше, чем у самого Кинга»: новый хоррор режиссера хитового «Варвара» нарекли фильмом года — и сравнивают с «Пленницами» Вильнева
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше