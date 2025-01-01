Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Жизнь прекрасна
1 постер
Киноафиша Фильмы Жизнь прекрасна

Жизнь прекрасна

Zivot je lep 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

О фильме

Югославское кино всегда присутствовало в советском прокате, но вечно находилось на обочине кинопроцесса, не привлекая особого зрительского внимания. Впрочем, в наш прокат попадали зачастую не самые лучшие фильмы. В основном, это было так называемое «партизанское кино», а также редкие комедии, детективы и музыкальные ленты. Но попадались среди них и настоящие жемчужины. Фильм Боро Драшковича – наследника лучших традиций «обличительного кино» 1960-х годов (Душан Макавеев, Боштьян Хладник, Александр Петрович) – хороший тому пример, подтверждающий, что югославское кино вышло на мировой уровень задолго до появления Кустурицы.

Премии:
- Премия за лучшую операторскую работу (Б.Николич) на Национальном
  кинофестивале в Пуле в 1985 году.
- Специальное почетное упоминание актерской работы Сони Савич на
  Венецианском МКФ 1985 года.

У маленького полустанка останавливается поезд: машинист отказывается вести состав дальше, пока ему не заплатят. Пассажиры вынуждены отправиться в привокзальную харчевню. Одни – для того, чтобы просто убить время, другие – для поисков выхода из ситуации. Столкновение самых различных персонажей заканчивается трагически, но за кадром продолжает звучать песня о том, как «жизнь прекрасна, когда ты еще не знаешь, что влюблен, когда не подозреваешь, что придет конец».

Югославия.

Страна Югославия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1985
Премьера в мире 3 июня 1985
Дата выхода
3 июня 1985 Югославия
Производство Neoplanta Film, Union Film
Другие названия
Zivot je lep, Life Is Beautiful, E... la vita è bella, Livet er dejligt, Piękne jest życie, Szép az élet, Život je lep, Жизнь прекрасна
Режиссер
Боро Драшкович
В ролях
Раде Шербеджия
Раде Шербеджия
Драган Николич
Соня Савич
Павле Вуйисич
Любиша Самарджич
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Жизнь прекрасна
Время цыган 8.1
Время цыган (1988)
Помнишь ли ты Долли Белл? 7.4
Помнишь ли ты Долли Белл? (1981)
Воробьи 6.9
Воробьи (2015)
Темная сторона Солнца 6.8
Темная сторона Солнца (1997)
Двойник 6.7
Двойник (2013)
Водоворот 5.9
Водоворот (2012)

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 13 голосов
7.8 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Фанаты ждали экранизацию книги, а получили что-то непонятное: 5 фильмов, которые исказили первоисточник и не прогадали
6 серий, 73 миллиона просмотров: этот шведский триллер вы не посмеете поставить фоном — он держит за горло до финала
Стройку, где мстил Белый в финале «Бригады», так и не закончили: теперь это место — городская легенда
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
«Он просто бесплодный»: Кэмерон искренне не любит один из гениальнейших Sci-Fi фильмов всех времен (но признает его величие)
«Лучше, чем у самого Кинга»: новый хоррор режиссера хитового «Варвара» нарекли фильмом года — и сравнивают с «Пленницами» Вильнева
«Сатирический бриллиант»: американцы в восторге от этой комедии СССР — оценили на 7.8 и сравнили с «Безумным Максом»
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
«Это аномалия»: как связаны Руми из «Кей-поп-охотниц на демонов» и Нео из «Матрицы» — у создателя топ-аниме Netflix есть неожиданный ответ
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше