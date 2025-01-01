Югославское кино всегда присутствовало в советском прокате, но вечно находилось на обочине кинопроцесса, не привлекая особого зрительского внимания. Впрочем, в наш прокат попадали зачастую не самые лучшие фильмы. В основном, это было так называемое «партизанское кино», а также редкие комедии, детективы и музыкальные ленты. Но попадались среди них и настоящие жемчужины. Фильм Боро Драшковича – наследника лучших традиций «обличительного кино» 1960-х годов (Душан Макавеев, Боштьян Хладник, Александр Петрович) – хороший тому пример, подтверждающий, что югославское кино вышло на мировой уровень задолго до появления Кустурицы.
Премии:
- Премия за лучшую операторскую работу (Б.Николич) на Национальном
кинофестивале в Пуле в 1985 году.
- Специальное почетное упоминание актерской работы Сони Савич на
Венецианском МКФ 1985 года.
У маленького полустанка останавливается поезд: машинист отказывается вести состав дальше, пока ему не заплатят. Пассажиры вынуждены отправиться в привокзальную харчевню. Одни – для того, чтобы просто убить время, другие – для поисков выхода из ситуации. Столкновение самых различных персонажей заканчивается трагически, но за кадром продолжает звучать песня о том, как «жизнь прекрасна, когда ты еще не знаешь, что влюблен, когда не подозреваешь, что придет конец».
Югославия.
|3 июня 1985
|Югославия