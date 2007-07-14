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New Boy

Новичок, 2007

2007 / Ирландия
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме
Единственное, что может быть тяжелее, чем первый школьный день Джозефа в Ирландии - его последний школьный день в Африке.
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 14 июля 2007
Режиссер
Стеф Грин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Новичок 2 постера
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