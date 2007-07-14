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Новичок
New Boy
Новичок, 2007
2007 / Ирландия
7.1
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
короткометражный
драма
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О фильме
Единственное, что может быть тяжелее, чем первый школьный день Джозефа в Ирландии - его последний школьный день в Африке.
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7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
11 минут
Год выпуска
2007
Премьера в мире
14 июля 2007
Режиссер
Стеф Грин
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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