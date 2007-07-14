Новичок, 2007

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о выходе в прокат О фильме Единственное, что может быть тяжелее, чем первый школьный день Джозефа в Ирландии - его последний школьный день в Африке. Развернуть 7.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 11 минут Год выпуска 2007 Премьера в мире 14 июля 2007 Режиссер Стеф Грин Все актеры и съемочная группа 2 постера

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