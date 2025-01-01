Меню
Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 2025 году

Место проведения Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Дата проведения 13 февраля 2025 - 23 февраля 2025
Золотой берлинский медведь / Лучший фильм
Dreams Drømmer
Даг Йохан Хаугеруд
Победитель
Все номинанты
Timestamp Timestamp
Kateryna Gornostai
Dreams Dreams
Мишель Франко
The Safe House La cache
Лайонел Байер
Ледяная башня 6.0
Ледяная башня La Tour de glace
Люсиль Адзиалилович
Смотреть трейлер
Ari Ari
Леонор Серай
Reflection in a Dead Diamond Reflet dans un diamant mort
Бруно Форцани, Элен Катте
What Marielle Knows Was Marielle weiß
Frédéric Hambalek
The Blue Trail O Último Azul
Гэбриел Маскаро
Girls on Wire Girls on Wire
Вивиан Цюй
The Message El mensaje
Iván Fund
Kontinental '25 Kontinental '25
Раду Жуде
Голубая луна 7.3
Голубая луна Blue Moon
Ричард Линклейтер
Смотреть трейлер
Горячее молоко 5.7
Горячее молоко Hot Milk
Ребекка Ленкиевич
Смотреть трейлер
What Does That Nature Say to You Geu jayeoni nege mworago hani
Хон Сан-су
Yunan Yunan
Ameer Fakher Eldin
The Wind Is Unstoppable Sheng Xi Zhi Di
Meng Huo
Mother's Baby Mother's Baby
Джоанна Модер
If I Had Legs I'd Kick You If I Had Legs I'd Kick You
Mary Bronstein
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
Lloyd Wong, Unfinished Lloyd Wong, Unfinished
Lesley Loksi Chan
Победитель
Все номинанты
Through Your Eyes Through Your Eyes
Nelson Yeo
Anba dlo Anba dlo
Rosa Caldeira, Luiza Calagian
Casi septiembre Casi septiembre
Lucía G. Romero
Extracurricular Activity Extracurricular Activity
Yidan Xu, De'an Wei
Mother's Child Mother's Child
Naomi Noir
In Retrospect Rückblickend betrachtet
Daniel Asadi Faezi, Mila Zhluktenko
After Colossus After Colossus
Timoteus Anggawan Kusno
Sammi, Who Can Detach His Body Parts Sammi, Who Can Detach His Body Parts
Rein Maychaelson
Living Stones Living Stones
Jákob Ladányi
Stone of Destiny Stone of Destiny
Julie Cerna
Ordinary Life Futsu no seikatsu
Yoriko Mizushiri
Their Eyes Their Eyes
Nicolas Gourault
How Are You? How Are You?
Кэролайн Поджи, Джонатан Винель
Citizen-Inmate Dar band
Hesam Eslami
Casa chica Casa chica
Lau Charles
Ceasefire Prekid vatre
Jakob Krese
Children's Day Children's Day
Giselle Lin
Because of (U) Because of (U)
Tohé Commaret
Berlinale - EFM / Berlinale EFM (screening)
Все номинанты
The Last Beautiful Thing L'ultima cosa bella
Luca Luongo, Elio Parascandolo, Silvio Rizzi Torino, Vincenzo Luongo
Perspectives Award / Best First Feature
El Diablo Fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja) El Diablo Fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
Ernesto Martínez Bucio
Победитель
Все номинанты
BLKNWS: Terms & Conditions BLKNWS: Terms & Conditions
Калил Джозеф
Minden rendben Minden rendben
Bálint Dániel Sós
That Summer in Paris Le Rendez-vous de l'été
Valentine Cadic
The Settlement The Settlement
Mohamed Rashad
Little Trouble Girls Kaj ti je deklica
Urska Djukic
How to Be Normal and the Oddness of the Other World How to Be Normal and the Oddness of the Other World
Florian Pochlatko
Shadowbox Baksho Bondi
Saumyananda Sahi, Tanushree Das
Mad Bills to Pay: (or Destiny, dile que no soy malo) Mad Bills to Pay: (or Destiny, dile que no soy malo)
Joel Alfonso Vargas
We Believe You On vous croit
Arnaud Dufeys, Charlotte Deville
Two Times João Liberada Duas Vezes João Liberada
Paula Tomás Marques
Where the Night Stands Still Come la notte
Liryc Dela Cruz
Eel Hé mán
Chu Chun-Teng
Mit der Faust in die Welt schlagen Mit der Faust in die Welt schlagen
Constanze Klaue
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший сценарий
Kontinental '25 Kontinental '25
Раду Жуде
Победитель
Все номинанты
The Safe House La cache
Лайонел Байер, Catherine Charrier
Голубая луна 7.3
Голубая луна Blue Moon
Robert Kaplow
Смотреть трейлер
The Blue Trail O Último Azul
Гэбриел Маскаро, Tibério Azul
Mother's Baby Mother's Baby
Джоанна Модер, Arne Kohlweyer
Хрустальный Медведь / Поколение 14плюс - лучший фильм
Все номинанты
Our Wildest Days Our Wildest Days
Vasilis Kekatos
Sandbag Dam Sandbag Dam
Cejen Cernic
Village Rockstars 2 Village Rockstars 2
Rima Das
Wrong Husband Uiksaringitara
Zacharias Kunuk
Christy Christy
Brendan Canty
Хрустальный Медведь / Поколение 14плюс - лучший короткометражный фильм
Wish You Were Ear Wish You Were Ear
Mirjana Balogh
Победитель
Все номинанты
Julian and the Wind Julian and the Wind
Коннор Джессап
Sous ma fenêtre, la boue Sous ma fenêtre, la boue
Violette Delvoye
quaker Quake(r)
Giovanna Molina
Don't Wake the Sleeping Child Don't Wake the Sleeping Child
Kevin Aubert
Fantas Fantas
Halima Elkhatabi
Beneath Which Rivers Flow Beneath Which Rivers Flow
Yahya Ali
Хрустальный Медведь / «Поколение Кплюс» — лучший фильм
Все номинанты
A Story About Fire Ran Bi Wa
Wenyu Li
Space Cadet Space Cadet
Kid Koala
The Botanist The Botanist
Jing Yi
Хрустальный Медведь / «Поколение Кплюс» — лучший короткометражный фильм
Little Rebels Cinema Club Little Rebels Cinema Club
Khozy Rizal
Победитель
Все номинанты
The Leap El paso
Roberto Tarazona
On a Sunday at Eleven On a Sunday at Eleven
Алисия Харрис
Juanita Juanita
Karen Joaquín, Uliane Tatit
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Лучший фильм
Все номинанты
The Heart Is A Muscle The Heart Is A Muscle
Adam Thal, Бретт Майкл Иннес, Imran Hamdulay, Khosie Dali
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Документальный фильм
Все номинанты
Khartoum Khartoum
Timeea Mohamed Ahmed, Phil Cox, Rawia Alhag, Anas Saeed, Ibrahim Snoopy Ahmad
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Художественный фильм
Все номинанты
Olmo Olmo
Фернандо Эймбке
Magic Farm Magic Farm
Amalia Ulman
Peter Hujar's Day Peter Hujar's Day
Айра Сакс
Тедди / Лучший документальный фильм/фильм-эссе
Все номинанты
Monk in Pieces Monk in Pieces
Billy Shebar, David C. Roberts
Sirens Call Sirens Call
Miriam Gossing, Lina Sieckmann
Queer as Punk Queer as Punk
Yihwen Chen
Тедди / Лучший полнометражный фильм
Lesbian Space Princess Lesbian Space Princess
Leela Varghese, Emma Hough Hobbs
Победитель
Все номинанты
Two Times João Liberada Duas Vezes João Liberada
Paula Tomás Marques
Peter Hujar's Day Peter Hujar's Day
Айра Сакс
Свет 5.8
Свет Das Licht
Том Тыквер
Смотреть трейлер
Queerpanorama Queerpanorama
Jun Li
Houses Houses
Veronica Nicole Tetelbaum
The Trio Hall The Trio Hall
Hui-Yu Su
Silent Sparks Silent Sparks
Ping Chu
Where the Night Stands Still Come la notte
Liryc Dela Cruz
Little Trouble Girls Kaj ti je deklica
Urska Djukic
Sandbag Dam Sandbag Dam
Cejen Cernic
The Blue Trail O Último Azul
Гэбриел Маскаро
Dreamers Dreamers
Joy Gharoro-Akpojotor
Dreams in Nightmares Dreams in Nightmares
Shatara Michelle Ford
Night Stage Ato noturno
Marcio Reolon, Filipe Matzembacher
Magic Farm Magic Farm
Amalia Ulman
That Summer in Paris Le Rendez-vous de l'été
Valentine Cadic
The Nature of Invisible Things A natureza das coisas invisíveis
Rafaela Camelo
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Победитель
EFP Падающая звезда
Marina Makris
Победитель
Vicente Wallenstein
Победитель
Деврим Лингнау
Победитель
Besir Zeciri
Победитель
Карлис Арнольд Авотс
Победитель
Фрида Густавссон
Победитель
Шарунас Зенкевичюс
Победитель
Маарья Йоханна Мяги
Победитель
Lidija Kordic
Победитель
Elín Hall
Победитель
