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Леди Джейн Леди Джейн
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Lady Jane

Леди Джейн, 2008

2008 / Франция
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме
Давно, во времена, когда "Роллинг Стоунз" исполняли свой хит "Леди Джейн", Мюриэль, Франсуа и Рене распространяли ворованные меховые шубы среди "народа", а точнее, среди жителей рабочего квартала в Марселе, где с детства жили и сами друзья. Но однажды им пришлось отойти от дел, после того как во время ограбления они случайно убили ювелира. Мюриэль, Франсуа и Рене решили залечь на дно и больше не встречаться друг с другом, чтобы навсегда забыть о случившемся.

И они соблюдали уговор — до того дня, когда похитили ребенка Мюриэль. Чтобы собрать денег на выкуп трио снова собирается вместе...

6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 9 апреля 2008
Возраст 18+
Режиссер
Робер Гедигян
Робер Гедигян
В ролях
Ариан Аскарид
Ариан Аскарид
Жерар Мелан
Янн Трегуэ
Фредерик Бонналь
Паскаль Серво
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Леди Джейн 1 постер
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