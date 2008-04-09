Леди Джейн, 2008

Давно, во времена, когда "Роллинг Стоунз" исполняли свой хит "Леди Джейн", Мюриэль, Франсуа и Рене распространяли ворованные меховые шубы среди "народа", а точнее, среди жителей рабочего квартала в Марселе, где с детства жили и сами друзья. Но однажды им пришлось отойти от дел, после того как во время ограбления они случайно убили ювелира. Мюриэль, Франсуа и Рене решили залечь на дно и больше не встречаться друг с другом, чтобы навсегда забыть о случившемся.

И они соблюдали уговор — до того дня, когда похитили ребенка Мюриэль. Чтобы собрать денег на выкуп трио снова собирается вместе...