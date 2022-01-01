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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Йоэль Басман
Йоэль Басман
Joel Basman
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Йоэль Басман
Joel Basman
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Дата рождения
23 января 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Йоэля Басмана
Родился 23 января 1990 года. Цюрих, Швейцария.
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Фильмография Йоэля Басмана
Чужая Земля
фантастика, триллер
2021, Германия / Швейцария
6.0
Превратности разума
биография, драма
2020, Германия / Польша
6.0
Тайная жизнь
драма, военный
2019, США / Германия
8.0
Ночная игра
триллер
2016, Швейцария / Великобритания
7.0
Паула
биография, драма
2016, Франция / Германия
6.0
Когда мы мечтали
драма
2015, Германия / Франция
6.0
Мы молоды. Мы сильны
исторический, драма
2014, Германия
7.0
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