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Тихий хаос
Caos calmo
Тихий хаос, 2008
2008 / Италия
6.8
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
драма
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6.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2008
Премьера в мире
1 февраля 2008
Возраст
18+
Режиссер
Антонелло Гримальди
В ролях
Нанни Моретти
Валерия Голино
Изабелла Феррари
Ипполит Жирардо
Алессандро Гассман
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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