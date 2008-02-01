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Тихий хаос
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Caos calmo

Тихий хаос, 2008

2008 / Италия
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 1 февраля 2008
Возраст 18+
Режиссер
Антонелло Гримальди
В ролях
Нанни Моретти
Нанни Моретти
Валерия Голино
Валерия Голино
Изабелла Феррари
Изабелла Феррари
Ипполит Жирардо
Ипполит Жирардо
Алессандро Гассман
Алессандро Гассман
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тихий хаос 1 постер
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