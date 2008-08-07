Элегия
– История взаимоотношений Дэвида Кепеша, преподавателя колледжа, и юной непорочной кубинки Консуэлы Костило, которую он встречает в Нью-Йорке.
Он — одинокий плейбой, буквально воспринявший лозунги сексуальной революции, оставивший жену и детей взамен на сексуальную беспечность. Она — единственная дочь католического семейства кубинских иммигрантов. И кажущаяся пропасть между ними становится почвой для обжигающего романа, бросившего Кепеша из безумных безответственных связей в водоворот любовных страданий и ревности.
