В развалинах у разрушенной статуи Будды тысячи семей борются за выживание. Бахтай, шестилетняя афганская девочка, хочет пойти в школу по примеру соседского сына, которые читает у входа в их пещеру. Раздобыв денег на покупку драгоценной тетради и взяв взамен карандаша губную помаду матери, Бахтай отправляется в путь. По дороге на нее нападают мальчишки, которые, играя подражают взрослым и воспроизводят ужасное насилие... Мальчишки хотят забить маленькую девочку камнями, взорвать ее, как талибы взорвали статую Будды, застрелить ее как американцы. Сумеет ли Бахтай сбежать от этих жестоких военных игр и добраться до школы?
Buda as sharm foru rikht, Buddha Collapsed Out of Shame, Buda Caíu de Vergonha, Buda explotó de vergüenza, Buda explotó por vergüenza, Budda runął ze wstydu, Buddha elsüllyedt szégyenében, Buddha föll av skam, Buddha kollapset i ren skam, Buddha zerfiel vor Scham, E Buda Desabou de Vergonha, Le cahier, Sotto le rovine del Buddha, Utanç, Ο Βούδας λιποθύμησε από ντροπή, Будда рухнул от стыда, 子供の情景
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7.0
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