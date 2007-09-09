Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дед Фомич» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Будда рухнул от стыда
7.0
Киноафиша Фильмы Будда рухнул от стыда
7.0

Будда рухнул от стыда

, 2007
Buda as sharm foru rikht
Иран, Франция / драма / 18+
Постер фильма Будда рухнул от стыда
7.0

О фильме

В развалинах у разрушенной статуи Будды тысячи семей борются за выживание. Бахтай, шестилетняя афганская девочка, хочет пойти в школу по примеру соседского сына, которые читает у входа в их пещеру. Раздобыв денег на покупку драгоценной тетради и взяв взамен карандаша губную помаду матери, Бахтай отправляется в путь. По дороге на нее нападают мальчишки, которые, играя подражают взрослым и воспроизводят ужасное насилие... Мальчишки хотят забить маленькую девочку камнями, взорвать ее, как талибы взорвали статую Будды, застрелить ее как американцы. Сумеет ли Бахтай сбежать от этих жестоких военных игр и добраться до школы?

В ролях

Нихбакт Нору
Baktay
Аббас Алижоме
Abbas
Абдолали Хосеинали
Talib boy
Режиссер Хана Махмальбаф
Сценарист Марзия Махмальбаф
Композитор Толибхон Зиядуллаевич Шахиди
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Иран / Франция
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2007
Премьера в мире 9 сентября 2007
Дата выхода
9 сентября 2007 Иран
20 февраля 2008 Франция
Другие названия
Buda as sharm foru rikht, Buddha Collapsed Out of Shame, Buda Caíu de Vergonha, Buda explotó de vergüenza, Buda explotó por vergüenza, Budda runął ze wstydu, Buddha elsüllyedt szégyenében, Buddha föll av skam, Buddha kollapset i ren skam, Buddha zerfiel vor Scham, E Buda Desabou de Vergonha, Le cahier, Sotto le rovine del Buddha, Utanç, Ο Βούδας λιποθύμησε από ντροπή, Будда рухнул от стыда, 子供の情景

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 12 голосов

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Будда рухнул от стыда

Двуногий конь
Двуногий конь драма
2008, Иран
7.0
Усама
Усама драма
2003, Нидерланды / Ирландия / Япония / Афганистан / Иран
7.0
День, когда я стала женщиной
День, когда я стала женщиной драма
2000, Иран
7.0
Миг невинности
Миг невинности драма
1996, Иран / Франция
7.0
Цзюй Доу
Цзюй Доу драма, мелодрама
1990, Китай
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Нужно ли отключать электрический чайник от сети, если им не пользуешься: запомните раз и навсегда
Что ответить на вопрос «Как настроение?», чтоб не испортить себе жизнь: выведал восточную мудрость у японцев – теперь горя не знаю
Россияне часами стоят в очередях за бензином на АЗС: как сэкономить топливо и растянуть то, что осталось в баке
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
«У нас не безопасность, у нас тест»: продолжите 8 цитат из культового сериала «Бригада»
Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше