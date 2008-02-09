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Озеро Тахо Озеро Тахо
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Te acuerdas de Lake Tahoe?

Озеро Тахо, 2008

2008 / Мексика
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме
Шестнадцатилетний подросток пытается справиться со смертью отца.
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 9 февраля 2008
Режиссер
Фернандо Аймбке
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Озеро Тахо 2 постера
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