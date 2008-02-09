Озеро Тахо, 2008

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о выходе в прокат О фильме Шестнадцатилетний подросток пытается справиться со смертью отца. Развернуть 6.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6 Продолжительность 1 час 25 минут Год выпуска 2008 Премьера в мире 9 февраля 2008 Режиссер Фернандо Аймбке Все актеры и съемочная группа 2 постера

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