Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не одна дома 3. Выпускной» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Объединенная Красная армия
6.9
Киноафиша Фильмы Объединенная Красная армия
6.9

Объединенная Красная армия

, 2007
Jitsuroku rengô sekigun: Asama sansô e no michi
Япония / драма / 18+
Постер фильма Объединенная Красная армия
6.9

О фильме

Фильм про экстремистскую японскую ультралевую террористическую организацию RAF (Фракция Красной Армии). Сюжет начинается с того, что к власти в организации пришел тип, сбежавший с первой акции японских RAF/RLF и удерживающийся за счет того, что, пока другие совершали поступки, он прятался — и так стал одним из старших членов организации. Позже он начал проводить сеансы «революционной самокритики», во время которой рафовцы поубивали друг друга, справившись с этим лучше полиции.

В ролях

Маки Сакаи
Акиэ Намики
Мария Абе
Анри Бан
Кенджи Датэ
Арата Иура
Режиссер Кодзи Вакамацу
Сценарист Кодзи Вакамацу, Masayuki Kakegawa
Композитор Джим О’Рурк
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 3 часа 10 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 26 августа 2007
Дата выхода
6 мая 2009 Франция
26 августа 2007 Япония
Бюджет 200 000 000 JPY
Сборы в мире $9 318
Производство Skhole Co., Wakamatsu Production
Другие названия
Jitsuroku Rengo Sekigun: Asama sanso e no michi, United Red Army, Enomenos kokkinos stratos, Exército Vermelho Unido, Jitsuroku · Rengô Sekigun: Asama Sansô e no michi, Ujedinjena Crvena armija, Zjednoczona Armia Czerwona, Ενωμένος Κόκκινος Στρατός, Объединенная Красная армия, 実録・連合赤軍 あさま山荘への道程

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 15 голосов
7.1 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вверх по волшебному дереву
Вверх по волшебному дереву
2025, США, приключения, семейный
Своя в доску
Своя в доску
2026, Россия, комедия
Семь вёрст до рассвета
Семь вёрст до рассвета
2025, Россия, драма, военный, исторический
Чёрный Двор в кино
Чёрный Двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
Ждун 2
Ждун 2
2026, Россия, комедия, семейный
Опасные отношения
Опасные отношения
2026, США / Канада, триллер, боевик, комедия
5 листов лаврушки под стебель, и рассада огурцов прет ненормальными темпами: летом не успеваю собирать
Пока одни льют майонез литрами, другие готовят шашлык по ГОСТу СССР: мясо получается мягким, как сливочное масло
В ПДД о таком – ни слова: на этот провокационный вопрос гаишника не советуют отвечать даже юристы – проблем не оберетесь
Россияне перестали смотреть советское кино о войне на 9 мая: зато этот свежий русский фильм в День Победы включили 1 000 000 человек
«Засосало мещанское болото» — этот «дачный» тест не для дилетантов: только знатоки советского кино пройдут его на 5/5
Только одна серия «Игры престолов» сумела собрать у экранов одновременно 19,3 миллиона зрителей — мир буквально замер (и я тоже)
«Ах, как пахнет шашлычком…» — виноват наш «мангальный» тест: вспомните, из каких фильмов СССР эти цитаты?
«Юмор — огонь!»: этот советский фильм молодежь назвала лучшим из лучших — «Москва слезам не верит» не попала даже в топ-3
Тест по «Кавказской пленнице», который не стыдно завалить: на 6/6 вопросов ответят лишь преданные фанаты
18 серий чистого напряжения — а вы наверняка не видели этот ирландский детектив: «когда кажется, что секретов не осталось, всплывают новые»
Свежую драму Netflix «должны посмотреть абсолютно все»: зрители включают из-за милой «зверушки», а потом плачут все 111 минут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше