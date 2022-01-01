Воробьиная песня, 2008

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о выходе в прокат 7.9 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 7.9 Продолжительность 1 час 36 минут Год выпуска 2008 Режиссер Маджид Маджиди В ролях Реза Наджи Марьям Акбари Камран Дегхан Хуссейн Агхази Все актеры и съемочная группа 1 постер

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