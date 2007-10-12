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Tropa de Elite

Элитный отряд, 2007

2007 / Бразилия
8.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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О фильме

В 1997 году, перед визитом Папы Римского в Рио де-Жанейро, капитан Насцименто из БОПО (Батальона особых полицейских операций) получает задание устранить опасность, исходящую от наркоторговцев, действующих в опасных трущобах поблизости от резиденции Папы. Капитан Насцименто ищет человека, способного заменить его, так как жена капитана беременна, и он собирается оставить БОПО и стать наставником новобранцев. 

Тем временем, два друга-идеалиста Нето и Матиас начинают службу в военной полиции, рассчитывая стать честными полицейскими и бороться с криминалом. Однако они сталкиваются в военной полиции с коррупцией, недостатком профессионализма и бюрократическим идиотизмом. После серьёзного инцидента в Моро да Бабилония они решают вступить в ряды БОПО. 

Пути капитана Насцименто, Нето и Матиаса тесно переплетаются на протяжении нескольких месяцев, вначале в период жёстких тренировок, затем в операции против наркоторговцев. Насцименто верит, что Нето может заменить его, но импульсивная натура Нето затрудняет принятие решения. Позднее кандидатура интеллигентного Матиаса кажется корректным выбором, но Матиасу нужно доказать, что у него есть сердце...

 

8.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 1 апреля 2022
Премьера в мире 12 октября 2007
Возраст 18+
Режиссер
Жозе Падилья
Жозе Падилья
В ролях
Вагнер Моура
Вагнер Моура
Кайо Джункейра
Андре Рамиро
Фернанда Машадо
Мария Рибейро
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Элитный отряд 5 постеров
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Элитный отряд
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саундтрек фильма Элитный отряд
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