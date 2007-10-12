Элитный отряд, 2007

В 1997 году, перед визитом Папы Римского в Рио де-Жанейро, капитан Насцименто из БОПО (Батальона особых полицейских операций) получает задание устранить опасность, исходящую от наркоторговцев, действующих в опасных трущобах поблизости от резиденции Папы. Капитан Насцименто ищет человека, способного заменить его, так как жена капитана беременна, и он собирается оставить БОПО и стать наставником новобранцев.

Тем временем, два друга-идеалиста Нето и Матиас начинают службу в военной полиции, рассчитывая стать честными полицейскими и бороться с криминалом. Однако они сталкиваются в военной полиции с коррупцией, недостатком профессионализма и бюрократическим идиотизмом. После серьёзного инцидента в Моро да Бабилония они решают вступить в ряды БОПО.

Пути капитана Насцименто, Нето и Матиаса тесно переплетаются на протяжении нескольких месяцев, вначале в период жёстких тренировок, затем в операции против наркоторговцев. Насцименто верит, что Нето может заменить его, но импульсивная натура Нето затрудняет принятие решения. Позднее кандидатура интеллигентного Матиаса кажется корректным выбором, но Матиасу нужно доказать, что у него есть сердце...