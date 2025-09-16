Съемки приквела эпической саги - заведомо беспроигрышный ход шоураннеров, потому что миллионы поклонников «Игры престолов» однозначно начнут смотреть новый сериал «Дом Дракона». Их будет направлять желание узнать, что происходило в придуманной американским писателем Джорджем Мартином вселенной за две сотни лет до событий, которые разворачивались в фэнтези-истории правления Таргариенов, а именно до рождения Дейнерис, нашествия Иных, или полулюдей северной расы, падения дома Баратеонов. Конечно, в числе ведущих персонажей окажутся и драконы, а среди них небезызвестный Балерион - самый могущественный дракон в истории Таргариенов.