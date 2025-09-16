Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Дом дракона Новости

Новости о сериале «Дом дракона»

Новости о сериале «Дом дракона» Вся информация о сериале
Босс HBO рассказал, когда ждать третьи сезоны «Дома Дракона» и «Эйфории»
Босс HBO рассказал, когда ждать третьи сезоны «Дома Дракона» и «Эйфории» Также поступили новости о многих других пребывающих в разработке проектах канала.
Написать
16 сентября 2025 15:20
Похоже, поклонники проведут вместе с любимыми героями куда меньше времени, чем хотелось бы
В «лучших» традициях «Игры престолов»: худшие предположения фанатов о 3 сезоне «Дома дракона» начали сбываться Сериал вновь идёт по скользкой дорожке.
Написать
30 января 2025 17:40
Официально: «Дом Дракона» завершится четвертым сезоном
Официально: «Дом Дракона» завершится четвертым сезоном Также стало известно, что производство третьего сезона стартует в начале 2025 года.
Написать
6 августа 2024 14:39
Телеведущая ТНТ Катерина Решнова рассказала о любимых фильмах и сериалах
Телеведущая ТНТ Катерина Решнова рассказала о любимых фильмах и сериалах Ведущая шоу «Утро.ТНТ» приняла участие в фестивале Фонтанка SUP в Санкт-Петербурге и ответила на вопросы Киноафиши.  
Написать
5 августа 2024 14:45
Сериал «Дом Дракона» официально продлен на третий сезон
Сериал «Дом Дракона» официально продлен на третий сезон Второй сезон стартует 16 июня.
Написать
14 июня 2024 15:15
Кровавый телеблокбастер: появились отзывы о втором сезоне «Дома Дракона»
Кровавый телеблокбастер: появились отзывы о втором сезоне «Дома Дракона» Критики ознакомились с четырьмя эпизодами из восьми.
Написать
7 июня 2024 10:48
Эмма Д’Арси и Оливия Кук сражаются за власть в трейлере второго сезона «Дома Дракона»
Эмма Д’Арси и Оливия Кук сражаются за власть в трейлере второго сезона «Дома Дракона» Премьера состоится 16 июня.
Написать
15 мая 2024 10:38
Рейнира или Алисента: второй сезон «Дома Дракона» получил сразу два трейлера
Рейнира или Алисента: второй сезон «Дома Дракона» получил сразу два трейлера Выбери свою команду.
Написать
22 марта 2024 09:04
Трейлеры новых сезонов «Дома Дракона», «Пацанов» и других сериалов: что показали на CCXP 2023
Трейлеры новых сезонов «Дома Дракона», «Пацанов» и других сериалов: что показали на CCXP 2023 Также вышли тизеры сериалов по видеоиграм Fallout и Halo.
Написать
3 декабря 2023 23:11
Планы HBO: когда ждать новые сезоны «Одних из нас», «Дома Дракона», «Эйфории» и других сериалов
Планы HBO: когда ждать новые сезоны «Одних из нас», «Дома Дракона», «Эйфории» и других сериалов Зрителям придется набраться терпения.
Написать
3 ноября 2023 16:20
Стало известно, когда должен выйти второй сезон «Дома Дракона»
Стало известно, когда должен выйти второй сезон «Дома Дракона» Съемки уже завершились.
Написать
3 октября 2023 16:44
Во втором сезоне «Дома Дракона» появится новый персонаж
Во втором сезоне «Дома Дракона» появится новый персонаж Им станет простолюдин, утверждающий, что является бастардом рода Таргариенов.
Написать
15 августа 2023 13:40
Съемки «Дома Дракона» и «Дюны: Сестричество» продолжатся, несмотря на забастовку
Съемки «Дома Дракона» и «Дюны: Сестричество» продолжатся, несмотря на забастовку Благодаря законам Великобритании голливудские акции протеста практически не затронут производства шоу.
Написать
17 июля 2023 17:08
Во втором сезоне «Дома Дракона» будет показана масштабная морская битва при Глотке
Во втором сезоне «Дома Дракона» будет показана масштабная морская битва при Глотке Создатель сериала пообещал, что она не будет похожа ни на одно сражение, которые фанаты «Игры престолов» видели раньше.
Написать
7 июня 2023 15:45
Приквел «Игры престолов» о Межевом рыцаре будет состоять из трех небольших сезонов
Приквел «Игры престолов» о Межевом рыцаре будет состоять из трех небольших сезонов Также стало известно, сколько будет сезонов у «Дома Дракона».
Написать
29 мая 2023 15:09
Забастовка голливудских сценаристов не повлияет на съемки второго сезона «Дома Дракона»
Забастовка голливудских сценаристов не повлияет на съемки второго сезона «Дома Дракона» Согласно инсайдерским данным, все сценарии новых серий шоу уже давно написаны.
Написать
3 мая 2023 13:26
По ритму и содержанию второй сезон «Дома Дракона» будет похож на «Игру престолов»
По ритму и содержанию второй сезон «Дома Дракона» будет похож на «Игру престолов» По словам создателя шоу, будущие серии будут посвящены политическим интригам и гражданской войне между Таргариенами.
Написать
18 апреля 2023 14:57
Шоураннер «Дома Дракона» объявил о начале съемок второго сезона
Шоураннер «Дома Дракона» объявил о начале съемок второго сезона Он также опубликовал первый кадр с рабочей площадки.
Написать
12 апреля 2023 10:19
Второй сезон «Дома Дракона» будет короче первого
Второй сезон «Дома Дракона» будет короче первого Продолжение фэнтезийного сериала получит всего восемь эпизодов.
Написать
29 марта 2023 13:56
От «Черной птицы» до «Уэнсдэй»: 11 сериалов 2022 года, которые хочется номинировать на «Оскар»
От «Черной птицы» до «Уэнсдэй»: 11 сериалов 2022 года, которые хочется номинировать на «Оскар» Рассказываем, в какие номинации «Оскара» могли бы попасть наши любимые сериалы прошедшего года.  
Написать
9 марта 2023 12:00
Босс HBO намекнул, когда ждать премьеру второго сезона «Дома Дракона»
Босс HBO намекнул, когда ждать премьеру второго сезона «Дома Дракона» По его словам, выход продолжения следует ожидать не раньше лета 2024 года.
Написать
27 февраля 2023 15:42
Взрослые и успешные: как изменились актеры сериала «Школа»
Взрослые и успешные: как изменились актеры сериала «Школа» Рассказываем, как сложилась судьба актеров одного из самых скандальных сериалов нулевых.
Написать
21 февраля 2023 12:00
«Уэнсдэй» опередила «Дом Дракона» в борьбе за статус самой популярной телепремьеры 2022 года
«Уэнсдэй» опередила «Дом Дракона» в борьбе за статус самой популярной телепремьеры 2022 года По мнению аналитиков, успех сериала во многом связан с тем, что он смог привлечь внимание зрителей поколения Z.
Написать
14 февраля 2023 13:49
Съемки второго сезона «Дома Дракона» стартуют в марте
Съемки второго сезона «Дома Дракона» стартуют в марте Премьера ожидается в следующем году.
Написать
1 февраля 2023 17:06
Объявлены победители премии «Золотой глобус» 2023
Объявлены победители премии «Золотой глобус» 2023 Лучшим драматическим фильмом года были признаны «Фабельманы», а лучшей комедией — «Банши Инишерина».
Написать
11 января 2023 10:35
Джордж Мартин сообщил, что перемены внутри HBO Max отразились на франшизе «Игра престолов»
Джордж Мартин сообщил, что перемены внутри HBO Max отразились на франшизе «Игра престолов» Некоторые из заявленных спин-оффов пришлось положить на полку.
Написать
30 декабря 2022 13:01
Стрим-сервис «Амедиатека» опубликовал список своих самых популярных сериалов за 2022 год
Стрим-сервис «Амедиатека» опубликовал список своих самых популярных сериалов за 2022 год Рейтинг возглавили «Дом Дракона», «Эйфория» и «И просто так».
Написать
29 декабря 2022 12:47
IMDb составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2022 года
IMDb составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2022 года Лидирующие позиции заняли «Бэтмен» и «Очень странные дела».
Написать
14 декабря 2022 14:08
Тест: какое фэнтези 2022 года тебе необходимо посмотреть?
Тест: какое фэнтези 2022 года тебе необходимо посмотреть? Пощекотать нервы с Караморой или отправиться в незабываемое путешествие с Джейсоном Момоа?
Написать
27 ноября 2022 12:00
«Выкачивание денег»: как актеры из «Игры престолов» отреагировали на «Дом Дракона»
«Выкачивание денег»: как актеры из «Игры престолов» отреагировали на «Дом Дракона» Кит Харингтон, Эмилия Кларк и другие звезды рассказали о своих впечатлениях от приквела популярного фэнтезийного экшена.   
Написать
7 ноября 2022 12:00
Джордж Мартин хотел, чтобы действие сериала «Дома Дракона» началось на 40 лет раньше
Джордж Мартин хотел, чтобы действие сериала «Дома Дракона» началось на 40 лет раньше Писатель мечтал добавить в шоу больше скачков во времени.
Написать
31 октября 2022 16:06
Второй сезон «Дома Дракона» выйдет не раньше 2024 года
Второй сезон «Дома Дракона» выйдет не раньше 2024 года По словам создателей сериала, в данный момент они только начинали строить четкие планы на продолжение.
Написать
31 октября 2022 12:26
4 факта о втором сезоне сериала «Дом дракона», которые вам нужно знать
4 факта о втором сезоне сериала «Дом дракона», которые вам нужно знать Собрали всю последнюю информацию о грядущем сезоне приквела «Игры престолов».
Написать
27 октября 2022 12:00
«Дом Дракона»: Оливия Кук не считает свою героиню злодейкой
«Дом Дракона»: Оливия Кук не считает свою героиню злодейкой Также звезда дала комментарий о сыновьях Алисенты.
Написать
26 октября 2022 16:35
«Дом Дракона»: в сети появились эффектные концепт-арты, посвященные Таргариенам
«Дом Дракона»: в сети появились эффектные концепт-арты, посвященные Таргариенам Иллюстрации из иллюстрированной книги «Восхождение дракона», приуроченной к сериалу.
Написать
25 октября 2022 15:14
Съемки второго сезона «Дома Дракона» должны стартовать в начале 2023 года
Съемки второго сезона «Дома Дракона» должны стартовать в начале 2023 года Создатель шоу обещает, что продолжение будет еще более масштабным.
Написать
25 октября 2022 11:26
Шоураннер «Дома Дракона» обещает, что во втором сезоне будет больше войны и юмора
Шоураннер «Дома Дракона» обещает, что во втором сезоне будет больше войны и юмора По его словам, персонаж Мэтта Смита может стать отличным источником шуток в будущих сериях.
Написать
24 октября 2022 14:19
Черная королева готовится к войне в трейлере финальной серии первого сезона «Дома Дракона»
Черная королева готовится к войне в трейлере финальной серии первого сезона «Дома Дракона» Создатели обещают показать масштабные битвы с участием драконов.
Написать
18 октября 2022 10:05
Джордж Мартин считает, что «Дому Дракона» нужно 40 эпизодов, чтобы изложить историю Таргариенов
Джордж Мартин считает, что «Дому Дракона» нужно 40 эпизодов, чтобы изложить историю Таргариенов Также писатель заявил, что исполнитель роли Визериса обязан получить «Эмми».
Написать
12 октября 2022 12:58
Королевская семья разделена как никогда: вышел трейлер девятой серии «Дома Дракона»
Королевская семья разделена как никогда: вышел трейлер девятой серии «Дома Дракона» Причиной раздора в доме Таргариенов станет неправильно истолкованное завещание короля.
Написать
11 октября 2022 00:01
Обзор сериала «Дом дракона»: актеры и роли, рейтинг и мнение критиков
Обзор сериала «Дом дракона»: актеры и роли, рейтинг и мнение критиков Съемки приквела эпической саги - заведомо беспроигрышный ход шоураннеров, потому что миллионы поклонников «Игры престолов» однозначно начнут смотреть новый сериал «Дом Дракона». Их будет направлять желание узнать, что происходило в придуманной американским писателем Джорджем Мартином вселенной за две сотни лет до событий, которые разворачивались в фэнтези-истории правления Таргариенов, а именно до рождения Дейнерис, нашествия Иных, или полулюдей северной расы, падения дома Баратеонов. Конечно, в числе ведущих персонажей окажутся и драконы, а среди них небезызвестный Балерион - самый могущественный дракон в истории Таргариенов.
Написать
7 октября 2022 16:00
О чем документальный сериал «Дом, который построили Драконы»?
О чем документальный сериал «Дом, который построили Драконы»? Шоу посвящено секретам создания «Дома Дракона».
Написать
5 октября 2022 15:46
Зрители «Дома Дракона» возмущены излишне затемненными сценами в седьмом эпизоде
Зрители «Дома Дракона» возмущены излишне затемненными сценами в седьмом эпизоде Представителям HBO снова пришлось оправдываться.
Написать
4 октября 2022 17:16
Отто Хайтауэр занимает Железный трон в трейлере восьмого эпизода «Дома Дракона»
Отто Хайтауэр занимает Железный трон в трейлере восьмого эпизода «Дома Дракона» В предстоящей серии персонажи вплотную приблизятся к гражданской войне.
Написать
4 октября 2022 12:38
Фальшивые доспехи и театрализованные рыцарские турниры: насколько реалистичен сериал «Дом Дракона»
Фальшивые доспехи и театрализованные рыцарские турниры: насколько реалистичен сериал «Дом Дракона» Раскрываем главные секреты приквела «Игры престолов».      
Написать
3 октября 2022 17:00
Аудитория «Дома Дракона» выросла еще на 3% после временного скачка в шестом эпизоде
Аудитория «Дома Дракона» выросла еще на 3% после временного скачка в шестом эпизоде Шоу показывает рост популярности уже третью неделю подряд.
Написать
28 сентября 2022 11:13
Горе, наследие и предательство: вышел трейлер седьмой серии «Дома Дракона»
Горе, наследие и предательство: вышел трейлер седьмой серии «Дома Дракона» В следующем эпизоде накал страстей дойдет до небывалого уровня.
Написать
27 сентября 2022 13:12
«Таргашьяны»: Ким Кардашьян и Кайли Дженнер сыграли в пародии на «Дом Дракона»
«Таргашьяны»: Ким Кардашьян и Кайли Дженнер сыграли в пародии на «Дом Дракона» Борьба за трон Вестероса превратилась в модное реалити-шоу.
Написать
23 сентября 2022 13:05
В среднем каждая серия «Дома Дракона» набирает по 29 млн просмотров
В среднем каждая серия «Дома Дракона» набирает по 29 млн просмотров Сериал продолжает увеличивать свои рейтинги.
Написать
21 сентября 2022 17:02
Ожерелье и запретные связи: 7 деталей из «Дом Дракона», о которых вы не знали
Ожерелье и запретные связи: 7 деталей из «Дом Дракона», о которых вы не знали Возраст главных героев, связь Рейниры и Деймона, потайные проходы в замке и другие интересные подробности.
Написать
21 сентября 2022 17:00
«Дом Дракона»: Фабьен Франкель семь месяцев готовился к сцене секса с Милли Олкок
«Дом Дракона»: Фабьен Франкель семь месяцев готовился к сцене секса с Милли Олкок Все это время актер потратил на то, чтобы сделать интимный эпизод «естественным».
Написать
20 сентября 2022 13:30
Долгожданный скачок во времени: вышел трейлер шестой серии «Дома Дракона»
Долгожданный скачок во времени: вышел трейлер шестой серии «Дома Дракона» В новом эпизоде действие наконец перенесется на много лет вперед.
Написать
19 сентября 2022 17:01
«Дом Дракона»: актриса Милли Олкок рассказала о чувствах Рейниры к Деймону и Кристону
«Дом Дракона»: актриса Милли Олкок рассказала о чувствах Рейниры к Деймону и Кристону Актриса раскрыла, кто из двух мужчин больше нравится принцессе.
Написать
16 сентября 2022 17:02
Женский взгляд: режиссер четвертой серии «Дома Дракона» рассказала, как снимались сцены секса
Женский взгляд: режиссер четвертой серии «Дома Дракона» рассказала, как снимались сцены секса Мнения создателей о смысле скандального эпизода разошлись.
Написать
15 сентября 2022 12:57
Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона»
Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Все, что осталось за кадром приквела «Игры престолов».  
Написать
14 сентября 2022 17:00
Кит Харингтон поделился своими впечатлениями от «Дома Дракона»
Кит Харингтон поделился своими впечатлениями от «Дома Дракона» Актер в восторге от приквела «Игры престолов».
Написать
13 сентября 2022 15:48
Традиция стакана из «Старбакса» жива: в «Доме Дракона» допустили ужасный ляп
Традиция стакана из «Старбакса» жива: в «Доме Дракона» допустили ужасный ляп От внимательных глаз поклонников ничего не скроется, но представители HBO пообещали все исправить.
Написать
8 сентября 2022 16:06
Интенсивная борьба за Железный трон: вышел трейлер четвертой серии «Дома Дракона»
Интенсивная борьба за Железный трон: вышел трейлер четвертой серии «Дома Дракона» Грядет возвращение Дэймона и появление порочащих слухов о Рейнире.
Написать
6 сентября 2022 13:46
15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022
15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022 Новый осенний сериальный сезон не даст заскучать, когда за окном похолодает. Стриминги подготовили истории на любой вкус: про эльфов и лилипутов, криминальных авантюристов и воинственных повстанцев, вампиров и полуночников. Подробнее — в нашем материале.  
Написать
4 сентября 2022 17:00
Тайны Таргариенов: 5 фактов о драконьей династии, которые не покажут в сериале
Тайны Таргариенов: 5 фактов о драконьей династии, которые не покажут в сериале Некоторые факты знают только истинные фанаты, которые не поленились прочесть книги Джорджа Мартина.
Написать
2 сентября 2022 10:10
Мигель Сапочник покидает пост шоураннера «Дома Дракона»
Мигель Сапочник покидает пост шоураннера «Дома Дракона» Режиссер второго сезона уже найден.
Написать
1 сентября 2022 11:06
«Дом Дракона»: Милли Олкок была обескуражена, впервые встретившись с Эммой Д’Арси
«Дом Дракона»: Милли Олкок была обескуражена, впервые встретившись с Эммой Д’Арси Актрисам запретили обсуждать их героиню.
Написать
31 августа 2022 13:20
«Дом Дракона»: какие драконы фигурируют в сериале?
«Дом Дракона»: какие драконы фигурируют в сериале? Знакомство с большинством из них еще впереди.
Написать
31 августа 2022 11:47
Пэдди Консидайн: где еще снимался исполнитель роли Визериса в «Доме Дракона»
Пэдди Консидайн: где еще снимался исполнитель роли Визериса в «Доме Дракона» В фильмографии звезды ряд нашумевших сериалов и фильмов.
Написать
30 августа 2022 14:11
Война охватывает Вестерос в трейлере третьего эпизода «Дома Дракона»
Война охватывает Вестерос в трейлере третьего эпизода «Дома Дракона» Третий эпизод будет более напряженным, чем второй.
Написать
30 августа 2022 13:03
«Дом Дракона»: путь Милли Олкок к роли Рейниры Таргариен
«Дом Дракона»: путь Милли Олкок к роли Рейниры Таргариен Звонок от создателей сериала стал для актрисы неожиданностью.
Написать
29 августа 2022 13:50
Сериал «Дом Дракона» продлен на второй сезон
Сериал «Дом Дракона» продлен на второй сезон Приквел «Игры престолов» привлек огромное количество зрителей.
Написать
28 августа 2022 19:28
Можно ли смотреть «Дом Дракона», не зная содержания «Игры престолов»?
Можно ли смотреть «Дом Дракона», не зная содержания «Игры престолов»? Сериал оказался дружелюбным к новичкам.
Написать
26 августа 2022 12:45
Мэтт Смит: лучшие роли в карьере актера
Мэтт Смит: лучшие роли в карьере актера Он исполняет одну из главных ролей в «Доме Дракона».
Написать
25 августа 2022 14:22
Не только «Дом Дракона»: где еще снималась Оливия Кук
Не только «Дом Дракона»: где еще снималась Оливия Кук Подборка лучших проектов звезды.
Написать
25 августа 2022 13:40
«Не хватает интриг»: пользователи сети высказались о плюсах и минусах «Дома дракона»
«Не хватает интриг»: пользователи сети высказались о плюсах и минусах «Дома дракона» Подавляющее большинство зрителей остались довольны премьерным эпизодом, но без негатива не обошлось.
Написать
23 августа 2022 17:56
Фильмы и сериалы про драконов
Фильмы и сериалы про драконов Фанаты одного из самых эпичных фэнтезийных сериалов «Игра престолов» потирают руки от радости. Уже 22 августа в онлайн-кинотеатрах выходит «Дом Дракона» — новое шоу, действие которого разворачивается во вселенной Семи Королевств. В преддверии премьеры рассказываем о самых интересных фильмах и сериалах с огнедышащими ящерами.
Написать
23 августа 2022 16:00
Кровавая гражданская война за Железный трон: вышел очередной трейлер «Дома Дракона»
Кровавая гражданская война за Железный трон: вышел очередной трейлер «Дома Дракона» В ролике демонстрируют накал страстей, огнедышащих монстров и много батальных сцен.
Написать
23 августа 2022 00:01
«Дом Дакона»: что показали в первой серии спин-оффа «Игры престолов»
«Дом Дакона»: что показали в первой серии спин-оффа «Игры престолов» Осторожно, спойлеры!
Написать
22 августа 2022 13:25
Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «‎Игре престолов»‎ до нового сериала Marvel
Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «‎Игре престолов»‎ до нового сериала Marvel Все внимание зрителей в ближайшие недели будет приковано к «Дому дракона». Стриминги-конкуренты, конечно, учитывают крупную премьеру HBO и предлагают в перерыве между кровавыми интригами немного расслабиться и посмеяться — над семейными узами, суперспособностями и любовными заморочками.
Написать
19 августа 2022 12:00
«Воцарится пламя»: вышел финальный трейлер сериала «Дом Дракона»
«Воцарится пламя»: вышел финальный трейлер сериала «Дом Дракона» Знакомство с первыми Таргариенами Вестероса состоится 21 августа.
Написать
19 августа 2022 09:40
Сериал «Властелин колец: Кольца власти» стартует с двух эпизодов и завершится до финала «Дома Дракона»
Сериал «Властелин колец: Кольца власти» стартует с двух эпизодов и завершится до финала «Дома Дракона» Amazon синхронизировал релиз под часовые пояса.
Написать
17 августа 2022 12:26
Вы удивитесь, сколько это стоит: 15 самых дорогих сериалов в истории
Вы удивитесь, сколько это стоит: 15 самых дорогих сериалов в истории Сколько стоила аниматронная кукла «Маленького Йоды», почему «Друзья» стали самым дорогим ситкомом в мире и сколько Amazon вложил в новый «Властелин колец»?
Написать
12 августа 2022 15:00
Новые претенденты на Железный трон: вышел свежий проморолик «Дома Дракона»
Новые претенденты на Железный трон: вышел свежий проморолик «Дома Дракона» Джордж Р. Р. Мартин поделился подробностями о героях приквела «Игры престолов».
Написать
8 августа 2022 11:33
Энергичное и эпическое зрелище: появились первые отзывы о сериале «Дом Дракона»
Энергичное и эпическое зрелище: появились первые отзывы о сериале «Дом Дракона» Вселенная «Игры престолов» расширится за счет приквела о Таргариенах.
Написать
2 августа 2022 07:30
Тест: насколько вы готовы к сериалу «Дом дракона»?
Тест: насколько вы готовы к сериалу «Дом дракона»? Проверим, все ли вы помните о Таргариенах из «Игры престолов».
Написать
1 августа 2022 17:33
7 новых сериалов августа 2022, которые нельзя пропустить
7 новых сериалов августа 2022, которые нельзя пропустить Последний месяц лета оказался богат как на совершенно новые истории, так и на возвращение старых франшиз.
Написать
30 июля 2022 10:00
Рейнира Таргариен стремится занять Железный трон в трейлере сериала «Дом дракона»
Рейнира Таргариен стремится занять Железный трон в трейлере сериала «Дом дракона» Отступи, зима, потому что в Вестерос идут огонь и кровь.
Написать
21 июля 2022 10:41
HBO Max выпустил тизер своих ближайших премьер, включая второй сезон «Белого лотоса»
HBO Max выпустил тизер своих ближайших премьер, включая второй сезон «Белого лотоса» Таня Маккуойд отправляется на Сицилию.
Написать
19 июля 2022 16:03
Джордж Р Р Мартин хочет, чтобы «Дом дракона» оказался успешнее «Колец власти»
Джордж Р Р Мартин хочет, чтобы «Дом дракона» оказался успешнее «Колец власти» В то же время писатель вовсе не желает конкурентам провала.
Написать
24 мая 2022 15:25
Таргариены начинают гражданскую войну в новом трейлере сериала «Дом дракона»
Таргариены начинают гражданскую войну в новом трейлере сериала «Дом дракона» Возвращение в Вестерос состоится в конце августа.
Написать
6 мая 2022 09:44
От $20 до $60 млн за эпизод: стал известен бюджет сериалов «Дом дракона» и «Властелин колец»
От $20 до $60 млн за эпизод: стал известен бюджет сериалов «Дом дракона» и «Властелин колец» Зрителей ждут два необычайно амбициозных и масштабных проекта.
Написать
25 апреля 2022 11:46
Премьера сериала «Дом дракона» состоится в августе
Премьера сериала «Дом дракона» состоится в августе Таргариены возвращаются.
Написать
31 марта 2022 10:25
Джордж Мартин сообщил об окончании съемок «Дома дракона», пообещав потрясающее зрелище
Джордж Мартин сообщил об окончании съемок «Дома дракона», пообещав потрясающее зрелище Он в восторге от черновой версии шоу. 
Написать
21 февраля 2022 10:34
HBO уже подбирает дату премьеры для «Дома дракона», первого спин-оффа «Игры престолов»
HBO уже подбирает дату премьеры для «Дома дракона», первого спин-оффа «Игры престолов» Производство шоу официально подошло к концу.
Написать
17 февраля 2022 16:00
Питер Динклэйдж призывает HBO смелее идти на риск при разработке спин-оффов «Игры престолов»
Питер Динклэйдж призывает HBO смелее идти на риск при разработке спин-оффов «Игры престолов» Он уверен, что только так удастся создать нечто незабываемое. 
Написать
26 января 2022 11:05
Питер Динклэйдж поделился мыслями о предстоящем приквеле «Игры престолов»
Питер Динклэйдж поделился мыслями о предстоящем приквеле «Игры престолов» Исполнитель надеется, что создатели «Дома дракона» не будут копировать оригинальное шоу.
Написать
14 января 2022 16:40
IMDb опубликовал списки самых ожидаемых фильмов и сериалов 2022 года
IMDb опубликовал списки самых ожидаемых фильмов и сериалов 2022 года В них вошли новая картина Мартина Скорсезе, «Одни из нас», «Властелин колец» и другие перспективные проекты.
Написать
29 декабря 2021 14:11
«Дом дракона», «Мир Дикого Запада» и многое другое: HBO Max выпустил трейлер своих крупнейших премьер 2022 года
«Дом дракона», «Мир Дикого Запада» и многое другое: HBO Max выпустил трейлер своих крупнейших премьер 2022 года Стрим-сервис готовится к конкурентной борьбе в стриминговых войнах.
Написать
23 декабря 2021 10:50
Мэтт Смит уверяет, что «Дом дракона» не будет копировать «Игру престолов»
Мэтт Смит уверяет, что «Дом дракона» не будет копировать «Игру престолов» Ранее об этом говорил и шоураннер проекта. 
Написать
9 ноября 2021 10:46
Шоураннер «Дома дракона» рассказал, чем предстоящий сериал будет отличаться от «Игры престолов»
Шоураннер «Дома дракона» рассказал, чем предстоящий сериал будет отличаться от «Игры престолов» Шоу все же отдает дань уважения оригиналу.
Написать
22 октября 2021 13:52
За 200 лет до событий «Игры престолов»: вышел первый тизер сериала «Дом дракона»
За 200 лет до событий «Игры престолов»: вышел первый тизер сериала «Дом дракона» Премьера состоится в следующем году.
Написать
5 октября 2021 13:47
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше