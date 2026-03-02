Родила Дейнерис в ночь не то сына, не то дочь: откуда взялись драконьи яйца из «Игры престолов»

В пилотной серии «Игры Престолов» всё выглядело просто: Иллирио Мопатис дарит Дейенерис на свадьбу три окаменевших драконьих яйца, привезенных из-за морей. Красивая безделушка, символ былого величия Таргариенов. Никто не ждал, что из них действительно кто-то вылупится. Но Дейенерис вошла в погребальный костёр, и магия вернулась в мир.

Дрогон, Рейгаль и Визерион стали главным оружием Матери Драконов. Но откуда взялись сами яйца? В оригинальном сериале этот вопрос повис в воздухе. Ответ дал спин-офф.

В третьем эпизоде второго сезона Рейнира Таргариен отправляет своих сыновей и Рейену в Долину подальше от войны. И даёт Рейене четыре драконьих яйца. Режиссёр Гита Васант Патель подтвердила: это те самые яйца, которые спустя 170 лет попадут к Дейенерис.

Яйца якобы принадлежали драконихе Рейниры — Сиракс. Получается, именно она — прародительница драконов Дейенерис? Это первая теория.

В «Доме Дракона» яйца красное, золотое, зелёное и синее. У Дейенерис — чёрное, кремовое и зеленоватое. Тут есть расхождение, но сторонники теории утверждают, что за век они просто потускнели.

Иллирио говорил Дейенерис, что яйца родом из Призрачных земель за Асшаем — это восток Эссоса. А в «Доме Дракона» они остаются в Долине, в Вестеросе. Значит, за прошедшие столетия яйца сменили множество владельцев, кочевали по миру, пока не осели у магистра Иллирио. Торговые пути, кражи, перепродажи — за 170 лет могло случиться что угодно.

В романах Джорджа Мартина всё сложнее и запутаннее. «Пламя и кровь» описывает историю, где дворянка Элисса Фарман крадёт три драконьих яйца с Драконьего Камня ещё в 54 году после Завоевания и уплывает в Пентос. Многие фанаты считают, что это и есть яйца Дейенерис, а их мать — драконица Дримфайр.

Однако сам Мартин опроверг прямую связь: обещание, что книга раскроет происхождение яиц, давал издатель, а не писатель. В интервью он посоветовал относиться к этому как к «возможному варианту, а не окончательному ответу».

На Reddit фанаты спорят до хрипоты. Самая популярная теория: мать дрогонов — Дримфайр, яйца украла Элисса Фарман. Но версия с Сиракс из сериала тоже имеет право на жизнь — тем более что шоураннеры вложили в неё символический смысл, связывая двух главных героинь Таргариенов через кровь их драконов.

Биологические родители дрогонов остаются загадкой даже после откровений «Дома Дракона». Сериал выбрал красивую метафору, хотя в более поздних интервью шоуранеры стал опровергать связь как 100%, а сам Джордж Мартин и вовсе открестился от проекта.

Не пропустите: Из Азии с любовью: 5 достойных аниме про Россию и СССР – без «клюквы», зато с Кремлем и темнокожим Брежневым.