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Киноафиша Новости Приквел «Игры престолов» о Межевом рыцаре будет состоять из трех небольших сезонов

Приквел «Игры престолов» о Межевом рыцаре будет состоять из трех небольших сезонов

29 мая 2023 15:09
Приквел «Игры престолов» о Межевом рыцаре будет состоять из трех небольших сезонов

Также стало известно, сколько будет сезонов у «Дома Дракона».

Несмотря на тот факт, что с момента завершения «Игры престолов» прошло уже несколько лет, кабельный канал HBO продолжает активно разрабатывать план по расширению вселенной писателя Джорджа Р. Р. Мартина. Успех «Дома Дракона» укрепил уверенность телесети, поэтому недавно был официально анонсирован сериал под названием «Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь», являющийся адаптацией «Повестей о Дунке и Эгге».

Объявленная в начале мая забастовка Гильдии сценаристов поставила шоу на временную паузу, но создатели не унывают. Несмотря на «заморозку», творческая группа надеется возобновить работу, как только ситуация будет урегулирована. Более того, уже определен формат. По словам вице-президент HBO Франчески Орси, сказанным в интервью Deadline, новый приквел фэнтезийной саги будет состоять из трех небольших сезонов, которые выйдут с приблизительным интервалом в год. Все это свидетельствует о гораздо меньшем масштабе, так как из-за сложного производства промежуток между выходами сезонов «Игры престолов» составлял примерно полтора или два года. Такая же ситуация и с «Домом Дракона».

Что касается сериала о Таргариенах, то второй сезон эпического фэнтези сейчас снимается без присутствия на площадке авторов. Исходя из ранних заявлений, создатели успели завершить все сценарии до начала забастовки, поэтому релиз, как и планировалось, состоится в 2024 году.

Второй сезон «Дома Дракона» точно не станет финальным, однако, сколько их будет всего, еще не ясно. Этот момент решится после забастовки. Орси же считает, что проект продлится не менее четырех сезонов. Она даже не исключает, что у шоураннера Райана Кондала получится в итоге расчертить более длительный план.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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