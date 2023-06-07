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Киноафиша Новости Во втором сезоне «Дома Дракона» будет показана масштабная морская битва при Глотке

Во втором сезоне «Дома Дракона» будет показана масштабная морская битва при Глотке

7 июня 2023 15:45
Во втором сезоне «Дома Дракона» будет показана масштабная морская битва при Глотке

Создатель сериала пообещал, что она не будет похожа ни на одно сражение, которые фанаты «Игры престолов» видели раньше.

Во втором сезоне сериала «Дома Дракона» будет показана масштабная морская битва при проливе Глотка, вошедшая в историю Вестероса под названием Битва за Гуллет. Об этом рассказал координатор трюков шоу и четырехкратный лауреат премии «Эмми» Роули Ирлам в новом интервью для The Hollywood Reporter:

«Ни для кого не секрет, что в книгах была битва на море. Я думаю, что мы займемся разработкой этой сцены».

Битва за Гуллет является одним из самых кровопролитных сражений гражданской войны. Она началась с того, что войска Рейниры Таргариен (Эмма Д’Арси) и дома Веларионов перекрыли Королевскую Гавань в качестве мести за смерть принца Люка (Элиот Грихо). Из-за интриг лорда Отто Хайтауэра (Рис Иванс) ситуация накалилась и переросла в битву.

Ирлам добавил, что надеется в полной мере воспроизвести масштаб книжного сражения:

«Сейчас мы хотим расширить наш репертуар, добавив в него большое морское сражение. Теоретически его можно поставить на автомобильной стоянке, но эта локация не даст нужного эффекта. Можно использовать больше резервуары с водой, наподобие того, что расположен на студии «Ливсден». Если вы спросите меня, какой из вариантов лучше, то я предпочту резервуар. Посмотрим, как пойдет дело».

Отвечая на вопрос о том, будет ли Битва за Гуллет похожа на зрелищные боевые эпизоды оригинальной «Игры престолов», Ирлам заявил, что его команда всегда старается превзойти прошлые достижения:

«В нас постоянно горит желание сделать что-то больше и лучше, но при этом не повторяться. Мы не хотим сделать вторую «Битву бастардов», второй «Суровый дом» или вторые «Трофеи войны». Мы всегда пытаемся найти новые эпизоды, в которые мы могли бы вложить свои души».

Ожидается, что второй сезон «Дома Дракона» выйдет в 2024 году.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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