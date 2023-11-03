Планы HBO: когда ждать новые сезоны «Одних из нас», «Дома Дракона», «Эйфории» и других сериалов

В четверг, 2 ноября, глава HBO Кейси Блойс провел в Нью-Йорке пресс-конференцию, поделившись новостями о флагманских проектах своего канала. Из-за длившейся несколько месяцев забастовки Гильдии сценаристов Америки и продолжающейся забастовки Гильдии актеров Америки работа почти над всеми текущими шоу была приостановлена, так что делать какие-то прогнозы на будущее было нецелесообразно. Сейчас же, когда сценаристы вернулись к работе, планы на ближайшее будущее обрели некоторую ясность.

Блойс сообщил, что производство второго сезона постапокалиптического сериала «Одни из нас» с Педро Паскалем и Беллой Рэмзи стартует в начале 2024 года. Это значит, что премьера новых серий в лучшем случае состоится в 2025 году.

Что касается второго сезона «Дома Дракона», то его съемки не были прерваны из-за забастовок голливудских сценаристов и актеров, поскольку производство проходило в Великобритании при участии местных кинематографистов и артистов. По словам Блойса, новые серии приквела «Игры престолов» выйдут в начале лета 2024 года. Кроме того, представителям СМИ, посетившим пресс-конференцию Блойса, в эксклюзивном порядке был показан трейлер.

Также Блойс объявил, что третий сезон «Эйфории» с Зендеей должен выйти в 2025 году. Ранее создатель проекта Сэм Левинсон поделился, что предстоящий сезон будет представлять собой «фильм нуар».

Релиз третьего сезона сериала-антологии «Белый лотос» изначально был намечен на 2024 год, однако премьера, скорее всего, состоится только в 2025 году. Действие предстоящего сезона развернется в Таиланде.

Такая же судьба постигла сериал «Добро пожаловать в Дерри», который является приквелом дилогии Андреса Мускетти «Оно» по одноименному роману Стивена Кинга. Шоу должно было стартовать в середине осени 2024 года, но HBO был вынужден сместить релиз на 2025 год.