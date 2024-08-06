Официально: «Дом Дракона» завершится четвертым сезоном

Также стало известно, что производство третьего сезона стартует в начале 2025 года.

Канал HBO официально подтвердил, что фэнтезийный сериал «Дом Дракона» из вселенной «Игры престолов» продлится четыре сезона. В ходе прошедшей в минувший понедельник пресс-конференции, посвященной финалу второго сезона, шоураннер Райан Кондал заявил, что зрителей ждут еще два сезона о войне между членами семейства Таргариенов.

Вместе с тем Кондал поведал, что в настоящее время идет работа над сценарием третьего сезона. Подготовка к производству начнется весной, тогда как съемки стартуют в январе или феврале 2025 года. На вопрос, будет ли третий сезон состоять из восьми эпизодов, как и второй, Кондал ответил:

«У меня пока не было бесед с HBO по этому поводу. Я лишь рассчитываю, что ритм шоу по части драматического повествования останется таким же, как во втором сезоне».

Ранее писатель Джордж Р. Р. Мартин, на чьей книге основан «Дом Дракона, в своем личном блоге поделился мнением, что для полноценной экранизации Танца Драконов потребуется четыре сезона по десять серий в каждом.

Напомним, что HBO готовит еще один спин-офф «Игры престолов» под названием «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь».