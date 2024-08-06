Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Официально: «Дом Дракона» завершится четвертым сезоном

Официально: «Дом Дракона» завершится четвертым сезоном

6 августа 2024 14:39
Официально: «Дом Дракона» завершится четвертым сезоном

Также стало известно, что производство третьего сезона стартует в начале 2025 года.

Канал HBO официально подтвердил, что фэнтезийный сериал «Дом Дракона» из вселенной «Игры престолов» продлится четыре сезона. В ходе прошедшей в минувший понедельник пресс-конференции, посвященной финалу второго сезона, шоураннер Райан Кондал заявил, что зрителей ждут еще два сезона о войне между членами семейства Таргариенов.

Вместе с тем Кондал поведал, что в настоящее время идет работа над сценарием третьего сезона. Подготовка к производству начнется весной, тогда как съемки стартуют в январе или феврале 2025 года. На вопрос, будет ли третий сезон состоять из восьми эпизодов, как и второй, Кондал ответил:

«У меня пока не было бесед с HBO по этому поводу. Я лишь рассчитываю, что ритм шоу по части драматического повествования останется таким же, как во втором сезоне».

Ранее писатель Джордж Р. Р. Мартин, на чьей книге основан «Дом Дракона, в своем личном блоге поделился мнением, что для полноценной экранизации Танца Драконов потребуется четыре сезона по десять серий в каждом.

Напомним, что HBO готовит еще один спин-офф «Игры престолов» под названием «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь».

Фото: HBO
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Любопытный журналист Итан Хоук попадает в передряги в трейлере сериала «Подноготная» Любопытный журналист Итан Хоук попадает в передряги в трейлере сериала «Подноготная» Читать дальше 28 августа 2025
«Кей-поп-охотницы на демонов» получат сиквел «Кей-поп-охотницы на демонов» получат сиквел Читать дальше 27 августа 2025
Джессика Честейн предотвращает теракты в трейлере сериала «Савант» Джессика Честейн предотвращает теракты в трейлере сериала «Савант» Читать дальше 27 августа 2025
Netflix заполучил права на новый сериал с Мэттью Макконахи от создателя «Настоящего детектива» Netflix заполучил права на новый сериал с Мэттью Макконахи от создателя «Настоящего детектива» Читать дальше 26 августа 2025
Кошечка ищет путь домой в трейлере мультфильма «Изумительная Мокси» Кошечка ищет путь домой в трейлере мультфильма «Изумительная Мокси» Читать дальше 29 августа 2025
Другие среди нас: 7 художественных образов чужаков в кино Другие среди нас: 7 художественных образов чужаков в кино Читать дальше 29 августа 2025
Новые проекты, сезоны и трейлеры: Okko провел презентацию будущего контента Новые проекты, сезоны и трейлеры: Okko провел презентацию будущего контента Читать дальше 29 августа 2025
Лариса Баранова ответила на вопросы Киноафиши Лариса Баранова ответила на вопросы Киноафиши Читать дальше 29 августа 2025
«После “Властелина колец” я понял, что хочу стать артистом»: актер Артем Гайдуков о кино, вдохновении и съемках в «Знахаре» на ТНТ «После “Властелина колец” я понял, что хочу стать артистом»: актер Артем Гайдуков о кино, вдохновении и съемках в «Знахаре» на ТНТ Читать дальше 29 августа 2025
Бретт Голдстин и Имоджен Путс проверяют идею родственности душ в трейлере драмы All of You Бретт Голдстин и Имоджен Путс проверяют идею родственности душ в трейлере драмы All of You Читать дальше 28 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше