Взрослые и успешные: как изменились актеры сериала «Школа»

С самого начала своего творческого пути Валерия Гай Германика зарекомендовала себя как неоднозначный режиссер, чьи работы вызывают бурное обсуждение и противоречивые оценки. Ее полнометражный дебют « Все умрут, а я останусь », изобилующий тем, что принято называть «чернухой», получил приз на Каннском фестивале и заслужил похвалу критиков, однако зрителями был воспринят неоднозначно. А ее следующий проект — сериал о жизни обычных девятиклассников « Школа » — привлек к себе внимание не только предельным натурализмом и псевдодокументальной манерой съемки, но и развернувшейся вокруг него дискуссией. Если одни считали сериал максимально честным и достоверным, другие говорили о том, что он негативно влияет на подростков, которые могут взять дурной пример с персонажей. Перчинки добавило и то, что сериал показывали на «Первом канале». В главных ролях Германика сняла малоизвестных и начинающих актеров, чья карьера в дальнейшем сложилась по-разному.

Валентина Лукащук (эмо Аня Носова)

Для выпускницы ВГИКа Валентины Лукащук съемки в «Школе» стали не первый опытом работы с Валерией Гай Германикой — в 2008 году она сыграла эпизодическую роль в фильме «Все умрут, а я останусь». После роли Ани Носовой Лукащук вскоре появилась в комедийном сериале от СТС «Детка», где также сыграла роль трудного подростка, которому приходится уживаться с новообретенным отцом (его роль досталась Сергею Шнурову ), после чего последовали роли в сериалах «Личные обстоятельства», «Дом с лилиями», « Обычная женщина » и др. Помимо актерства Лукащук пробует себя и на режиссерском поприще. В 2013 году девушка окончила режиссерский факультет Высших курсов сценаристов и режиссеров, а в 2016 году сняла короткометражный фильм «Даша — дура». В числе ее недавних актерских работ — главная роль в постапокалиптическом сериале « Выжившие ».

Валентина Лукащук

Анна Шепелева (главная красавица школы Оля Будилова)

Для выпускницы ГИТИСа Анны Шепелевой роль рыжеволосой бестии Оли Будиловой стала одним из первых появлений на экране. После «Школы» актриса еще раз сотрудничала с Германикой — она сыграла небольшую роль в следующем сериале режиссера « Краткий курс счастливой жизни ». В 2016 году она появилась в сериале « Реальные пацаны » — роль пиарщицы Олеси Геннадьевны была написана специально для нее: «Анна – шикарная драматическая актриса, известная по роли в «Школе» Гай Германики. Когда мы работали над новым сезоном «Реальных пацанов», сразу же представили ее в роли пиарщицы и писали Олесю Геннадьевну именно под Анну, и она потрясающе сыграла эту роль». После Шепелева появилась в таких нашумевших проектах, как « Деффчонки », « Детективный синдром », « Колл-центр », « Последний министр », « Медиатор » и « Аврора ». Помимо популярных сериалов актриса продолжает работать и в авторском кино. Так, например, в 2019 году она сыграла главную роль в короткометражке Ивана И. Твердовского «Мирная жизнь», где ее партнером по площадке стал Никита Кукушкин .

Анна Шепелева

Алексей Литвиненко (новенький Илья Епифанов)

На момент съемок в «Школе» актер только-только окончил Щепкинское училище и успел появиться на экране разве что в эпизодических ролях в малоизвестных проектах. В 2008 году он стал членом труппы Театра Романа Виктюка, где служит по сей день. Чтобы получить главную роль в сериале Германики, Литвиненко прошел серьезный кастинг. О своем персонаже актер высказывался так:

«Я считаю, что это герой нашего времени, эдакий современный Сергей Бодров или даже князь Мышкин. Он производит впечатление человека над жизнью, но это не так. Мой Епифанов – достойный человек, может за себя постоять. И многие его поступки, которые на первый взгляд могут показаться жестокими, на самом деле хорошо мотивированы. Он любит честных и достойных людей. Готов устраивать судьбы других, если считает, что это пойдет им на пользу».

После «Школы» Литвиненко появился в таких сериалах, как «Дело гастронома № 1», « Молодая гвардия », « Филфак », « Как выйти замуж. Инструкция », однако повторить успех пока не удалось. Сейчас в производстве находится сериал « Чистые руки » об агентах КГБ, где Литвиненко сыграет одну из главных ролей.

Алексей Литвиненко

Наталья Терешкова (пай-девочка Ирина Шишкова)

Первый съемочный опыт Наталья Терешкова получила еще во время учебы в Ярославском государственном театральном институте. Но именно «Школа» стала первым крупным проектом в карьере актрисы, после которого она сыграла одну из ключевых ролей в еще одном успешном сериале — « Молодежка ». Однако больших успехов Терешкова добилась как актриса озвучания. Ее голосом говорит Царевна Несмеяна из сериала «Царевны» и Рейнира Таргариен в « Доме дракона ». Известно, что в 2016 году актриса родила сына и переехала в Санкт-Петербург, однако подробности личной жизни Терешковой и имя отца ее ребенка неизвестны.

Наталья Терешкова

К моменту съемок в «Школе» Сергей Белов успел окончил ВГИК и стать членом труппы Московского ТЮЗа. После роли мажора Сергей Королева Белов сыграл одну из главных ролей в сериале о зомби-апокалипсисе « Выжить после », а также появился в сериалах « Метод », « Улетный экипаж » и « Беспринципные ». В числе его недавних работ — небольшая роль в сериале « Монастырь ». Также в производстве находится сериал о перестройке « ГДР » с участием Белова.

Сергей Белов

Игорь Огурцов (хулиган Леха Шутов)

Несмотря на то что Игорь Огурцов был одним из самых юных актеров «Школы», до работы с Валерией Гай Германикой актер уже успел появиться на экранах и сняться в небольшой роли у Андрея Звягинцева в « Изгнании ». В 2011 году Огурцов сыграл в еще одном фильме Звягинцева — в социальной драме « Елена » он исполнил роль внука главной героини. Как и его коллега по «Школе» Наталья Терешкова, актер сыграл в сериале «Молодежка» — его герой, вратарь хоккейной команды Сеня Бакин, является ключевым персонажем всех 6 сезонов сериала. Сейчас актер снимается в драматическом сериале Владимира Котта о семье шахтеров « Уголь ».

Игорь Огурцов

Алексей Маслодудов (скинхед Вадим Исаев)

Алексей Маслодудов был одним из самых взрослых актеров в сериале — на момент премьеры ему исполнилось 25 лет. С 2010 года актер играет на сцене «Театра.doc», где служит и по сей день. Со своим коллегой по «Школе» Игорем Огурцовым Маслодудов вскоре еще раз встретился на съемочной площадке — он сыграл небольшую роль в «Елене» Андрея Звягинцева. Сейчас Маслодудов нечасто появляется на экранах. Среди его недавних работ — роль Джимми в триллере Люка Бессона « Анна ».

Алексей Маслодудов

Юлия Александрова (подруга Ани Носовой Колючка)

Пожалуй, успешнее всего сложилась карьера Юлии Александровой, которая успела поработать с Германикой еще до «Школы», сыграв в фильме «Все умрут, а я останусь» роль главной задиры школы Насти Лугановой. Настоящий звездный час Александровой настал в 2013 году, когда она сыграла главную роль в комедии своего мужа Жоры Крыжовникова « Горько! ». Сейчас Александрова — одна из самых востребованных актрис российского кино. В числе ее наиболее ярких работ — роль снегурочки в фильмах « Елки новые » и « Елки последние », роль истеричной жены брата главного героя в сериале « Звоните ДиКаприо! » и соседки главных героев в сериале « Я «любила» мужа ». Сейчас в разработке находится сериал « Кеша », где коллегами Александровой стали Константин Богомолов и Александра Ребенок (которая сыграла в «Школе» роль учительницы физики Натальи Орловой).