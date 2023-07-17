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Киноафиша Новости Съемки «Дома Дракона» и «Дюны: Сестричество» продолжатся, несмотря на забастовку

Съемки «Дома Дракона» и «Дюны: Сестричество» продолжатся, несмотря на забастовку

17 июля 2023 17:08
Съемки «Дома Дракона» и «Дюны: Сестричество» продолжатся, несмотря на забастовку

Благодаря законам Великобритании голливудские акции протеста практически не затронут производства шоу.

По информации Deadline, телеканал HBO планирует продолжить съемки новых серий сериалов «Дом Дракона» и «Индустрия», несмотря на начало забастовки Гильдии актеров США (SAG-AFTRA). Производства обоих шоу проходит в Великобритании, и в них по большей части задействованы британские актеры, поэтому данные проекты практически не затронут новые указы американских профсоюзов.

Похожая ситуация сложилась и вокруг съемок сериала «Дюна: Сестричество», которые в настоящий момент проходят в Будапеште. В производстве шоу принимают участие американские актеры, но все они работают по договорам долевого участия. Согласно правилам SAG-AFTRA, подобные контракты должны продолжать исполняться даже во время проведения акции протеста. При этом члены американской гильдии, участвующие в договорах долевого участия, могут объявить о том, что бойкотируют съемки в индивидуальном порядке, но в таком случае студии смогут подать на них в суд.

Законы Великобритании запрещают профсоюзам начинать забастовки от имени других профсоюзов, поэтому вероятность того, что британские актеры присоединяться к акции протеста на данный момент низка. Вместе с тем профсоюз актеров Англии (Equity) уже заявил о солидарности с американскими коллегами.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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