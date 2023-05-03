Забастовка голливудских сценаристов не повлияет на съемки второго сезона «Дома Дракона»

Как передает Variety, съемки второго сезона фэнтезийного сериала «Дома Дракона», которые в данный момент проходят в Великобритании, продолжатся без осложнений, несмотря на забастовку Гильдии сценаристов Америки (WGA). Инсайдер сообщил журналистам, что сценарии новых серий шоу уже давно написаны, поэтому протест никак не повлияет на производство.

WGA объявила о начале забастовки во вторник, 2 мая, после долгих неудачных переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) по поводу улучшения условий труда сценаристов. Согласно уставу организации, теперь все члены Гильдии должны приостановить свою работу над любыми проектами, подпадающим под юрисдикцию WGA. Это правило распространяется и на проекты, создание которых проходит за пределами США. Таким образом, забастовка сможет повилять и на британские студии, и на всю международную киноиндустрию в целом.

Примечательно, что Гильдия сценаристов Великобритании также поручила своим членам, состоящим в WGA, прекратить работу над проектами, находящимися в компетенции профсоюза американской Гильдии. Из-за этого некоторые британские сценаристы оказались вынуждены в срочном порядке доделывать свою работу до того, как распоряжение вступит в силу. Теперь, когда забастовка официально началась, многие из них присоединились к своим американским коллегам.

Хотя наличие готовых сценариев позволит создателям «Дома Дракона» завершить работу над вторым сезоном, они могут столкнуться с трудностями в случае, если один из этих текстов потребует доработки.