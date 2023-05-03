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Киноафиша Новости Забастовка голливудских сценаристов не повлияет на съемки второго сезона «Дома Дракона»

Забастовка голливудских сценаристов не повлияет на съемки второго сезона «Дома Дракона»

3 мая 2023 13:26
Забастовка голливудских сценаристов не повлияет на съемки второго сезона «Дома Дракона»

Согласно инсайдерским данным, все сценарии новых серий шоу уже давно написаны.

Как передает Variety, съемки второго сезона фэнтезийного сериала «Дома Дракона», которые в данный момент проходят в Великобритании, продолжатся без осложнений, несмотря на забастовку Гильдии сценаристов Америки (WGA). Инсайдер сообщил журналистам, что сценарии новых серий шоу уже давно написаны, поэтому протест никак не повлияет на производство.

WGA объявила о начале забастовки во вторник, 2 мая, после долгих неудачных переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) по поводу улучшения условий труда сценаристов. Согласно уставу организации, теперь все члены Гильдии должны приостановить свою работу над любыми проектами, подпадающим под юрисдикцию WGA. Это правило распространяется и на проекты, создание которых проходит за пределами США. Таким образом, забастовка сможет повилять и на британские студии, и на всю международную киноиндустрию в целом.

Примечательно, что Гильдия сценаристов Великобритании также поручила своим членам, состоящим в WGA, прекратить работу над проектами, находящимися в компетенции профсоюза американской Гильдии. Из-за этого некоторые британские сценаристы оказались вынуждены в срочном порядке доделывать свою работу до того, как распоряжение вступит в силу. Теперь, когда забастовка официально началась, многие из них присоединились к своим американским коллегам.

Хотя наличие готовых сценариев позволит создателям «Дома Дракона» завершить работу над вторым сезоном, они могут столкнуться с трудностями в случае, если один из этих текстов потребует доработки.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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