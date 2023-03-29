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Киноафиша Новости Второй сезон «Дома Дракона» будет короче первого

Второй сезон «Дома Дракона» будет короче первого

29 марта 2023 13:56
Второй сезон «Дома Дракона» будет короче первого

Продолжение фэнтезийного сериала получит всего восемь эпизодов.

По информации Deadline, второй сезон сериала «Дом Дракона» будет состоять из восьми серий. Таким образом, он будет на два эпизода короче первого сезона шоу, состоящего из десяти серий.

Согласно Deadline, изначально телеканал HBO планировал выпустить 10 серий в рамках второго сезона, но позже количество эпизодов было сокращено, что привело к изменению сценария. Предполагается, что изменение количества серий было вызвано стремлением нового руководства компании Warner Bros. Discovery, в которую входит HBO, сократить расходы на производство своего контента. Сами представители канала заявили, что сокращение было обусловлено сюжетом второго сезона.

Также Deadline сообщает, что команда «Дома Дракона» планирует выпустить всего три или четыре сезона шоу. Во время подготовки к производству второго сезона шоураннер Райан Кондал решил охватить взглядом всю книгу Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», на который основан сериал, чтобы понять общий ход дальнейшего повествования и разбить историю на сезоны. Руководство телеканала HBO в настоящее время также обсуждает старт производства третьего сезона, чтобы составить долгосрочный план развития проекта.

В рамках этого процесса крупная батальная сцена, которая изначально должна была стать частью второго сезона, переместилась в третий сезон. Поэтому теперь сериал, вероятнее всего, будет длиться именно четыре сезона. Однако этот вопрос еще не был окончательно решен, поскольку Кондал и Мартин не пришли к консенсусу по поводу того, как наиболее оптимально и полно экранизировать оригинальную историю.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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