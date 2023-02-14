«Уэнсдэй» опередила «Дом Дракона» в борьбе за статус самой популярной телепремьеры 2022 года

Компания Samba TV опубликовало результаты исследования самых популярных телевизионных премьер 2022 года.

Согласно данным аналитиков, крупнейшим релизом ушедшего года стал сериал «Уэнсдэй» от Netflix. Шоу привлекло большую часть своей аудитории в рекордно короткие сроки — уже через 15 дней после выхода на экраны оно набрало свыше 66% от своего общего числа просмотров. Кроме того, по количеству просмотров за первые 40 дней трансляции «Уэнсдэй» удалось обогнать даже невероятно популярный «Дом Дракона». Однако стоит отметить, что в первые 15 дней после релиза приквел «Игры престолов» все же собрал у экранов больше зрителей, чем проект Netflix.

Авторы Samba TV предположили, что успех «Уэнсдэй» был частично обусловлен тем, что ролики с отрывками из сериала стали вирусными в социальных сетях, что позволило привлечь к проекту внимание молодой аудитории. По мнению журналистов, представители поколения Z (люди, родившиеся с 1997 по 2012 год) могут стать новым ключом к созданию у телевизионных проектов долговременной и надежной зрительской базы.

Эта теория во многом подтверждается недавней практикой: кроме «Уэнсдэй» и «Дома Дракона», в число чемпионов прошлого года по количеству просмотров за первые 15 дней трансляции вошли сериалы «Монстр: История Джеффри Дамера» и «Наблюдатель». Все четыре обозначенных проекта добились особенно высоких показателей популярности именно среди зрителей поколения Z и миллениалов (люди, родившиеся с 1981 по 1996 год).

Также журналисты Samba TV выделили несколько других тенденций в развитии сферы медиа в США. Например, согласно их отчету, все больше американцев продолжит отказываться от подписки на кабельное телевидение, предпочитая ему различные стриминговые платформы. В данный момент подключение к кабельным телеканалам сохраняется только у 48% домохозяйств страны. Авторы исследования также отмечают, что интерес зрителей ко многим цифровым платформам, таким как Apple TV+ и Paramount+, зачастую оказывается связан с желанием посмотреть один конкретный сериал. После его просмотра пользователи, как правило, отменяют подписку.