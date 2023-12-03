Трейлеры новых сезонов «Дома Дракона», «Пацанов» и других сериалов: что показали на CCXP 2023

На минувших выходных в бразильском городе Сан-Паулу прошел масштабный фестиваль Comic Con Experience, в рамках которого крупнейшие американские стрим-сервисы представили промоматериалы своих предстоящих громких премьер. Так, в ходе мероприятия были презентованы первые трейлеры второго сезона «Дома Дракона», четвертого сезона «Пацанов», второго сезона Halo и дебютного сезона Fallout.

«Дом Дракона» (Max)

Во втором сезоне приквела «Игры престолов» война за власть набирает обороты: Рейнира Таргариен (Эмма Д’Арси) и Алисента Хайтауэр (Оливия Кук) готовы сражаться друг с другом. Также в ролике показан надевающий свои впечатляющие доспехи Деймон Таргариен (Мэтт Смит), рыцари на лошадях, сжигаемые заживо солдаты, а также ряд ключевых персонажей на своих драконах. «Нет войны более ненавистной богам, чем война между родственниками», — говорит Рейнира. «И нет войны более кровавой, чем война между драконами», — добавляет ее тетя Рейнис Таргариен (Ив Бэст). Новый сезон стартует в начале лета 2024 года.

«Пацаны» (Amazon Prime Video)

Третий сезон «Пацанов» завершается тем, что команда вигилантов во главе с Билли Бутчером (Карл Урбан) разбирается с последствиями своей битвы против Хоумлендера (Энтони Старр) и Солдатиком (Дженсен Эклс). Тем временем Виктория Ньюман (Клаудия Думит) занимается своей предвыборной кампанией, борясь за пост вице-президента США. В трейлере показаны митинги за и против супергероев в преддверии выборов. Также в ролике фигурирует Старлайт (Эрин Мориарти), возобновляющая супергеройскую карьеру, и персонаж Джеффри Дина Моргана, который проводит встречу с Бутчером. Премьера новых серий состоится в 2024 году, точная дата пока не установлена.

Fallout (Amazon Prime Video)

Вслед за кадрами, появившимися на прошлой неделе, сериал по циклу видеоигр Fallout получил первый трейлер. Действие развернется спустя около 200 лет после Великой ядерной войны. В ролике зрителей знакомят с тремя главными персонажами в лице девушки Люси (Элла Пернелл), оруженосца Максимуса (Аарон Мотен) и охотника за головами Гуля (Уолтон Гоггинс). Выросшая в Убежище 33 Люси впервые оказывается во внешнем мире, адаптируясь к жизни в незнакомых условиях. Максимус является членом Братства стали, присматривая за роботизированной броней с оружием. Хитроумный и безжалостный Гуль блуждает по пустошам в поисках своих мишеней. В конце трейлера в виде флешбэка показан ядерный взрыв, обозначивший конец известного нам мира.

Halo (Paramount+)

Согласно официальному описанию, во втором сезоне фантастического боевика Halo на основе одноименной трилогии видеоигр Мастер Чиф Джон-117 (Пабло Шрайбер) поведет свою команду элитных спартанцев в бой против инопланетной угрозы в лице организации «Ковенант». После шокирующих событий на пустынной планете Джон осознает, что великая война неизбежна. Он решает рискнуть всем, чтобы доказать, что «Ковенант» собирается атаковать главный оплот человечества. Джон отправляется на поиски Ореола, который либо спасет человечество, либо его уничтожит. Первые два эпизода второго сезона Halo выйдут 8 февраля 2024 года.