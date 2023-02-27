Босс HBO намекнул, когда ждать премьеру второго сезона «Дома Дракона»

Генеральный директор HBO и HBO Max по контенту Кейси Блойс намекнул на возможную дату выхода второго сезона фэнтезийного сериала «Дом Дракона».

В интервью Variety Блойс сказал, что продолжение шоу, скорее всего, выйдет на экраны приблизительно в 2024 году, не уточнив точного месяца или времени года. Однако позже он добавил, что второй сезон, вероятно, не будет допущен к конкурсу премии «Эмми». Согласно правилам «Эмми», для участия в борьбе за призы релиз потенциального проекта-конкурсанта должен состояться до 31 мая соответствующего года. Это сразу наводит на мысль о том, что премьера второго сезона «Дома Дракона» состоится чуть позже этой даты, то есть летом 2024 года.

Кроме того, журналисты спросили Блойса о том, планирует ли HBO расширить производство проектов по «Игре престолов», чтобы более не допустить таких значительных временных пробелов в контенте между сезонами, на что тот ответил:

«Не забывайте, что ради того, чтобы создать «Дом Дракона» после «Игры престолов», мы разработали множество концепций, сняли пилотную серию и написали кучу сценариев. Для повторения успеха первого сезона необходимо приложить такое же количество усилий. Мы должны разработать много идей и протестировать их. Никогда не знаешь, что в конечном итоге сработает. В настоящее время мы заняты именно этим. Я не имею ничего против создания других проектов по «Игре престолов». Вероятно, у фанатов есть свои естественные пределы того, сколько сериалов они могут смотреть. Но я открыт для любых качественных и перспективных предложений».

В конце он повторил мысль о том, что для разработки качественного проекта требуется много времени, и добавил, что Джордж Р.Р. Мартин согласен с такой позицией HBO. Блойс также подтвердил, что спин-офф «Игры престолов», в котором на экране вновь появится Джон Сноу в исполнении Кита Харинтона, все еще находится в разработке.