Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики
Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики Актер сменил один дом на другой. Буквально.
30 сентября 2025 15:42
Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов»
Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов» Фанаты и порадуются, и огорчатся одновременно.
24 сентября 2025 18:07
Звезда «Колец власти» сыграет в следующем сезоне «Дома дракона» — уже известно, в каких сценах он появится
Звезда «Колец власти» сыграет в следующем сезоне «Дома дракона» — уже известно, в каких сценах он появится Правда, с возвращением актера в «Кольца власти» пока все не так очевидно.
23 сентября 2025 09:54
Больше драконов и меньше ненужной болтовни: 5 главных ошибок в «Доме дракона», которые, по мнению фанатов, должен исправить третий сезон
Больше драконов и меньше ненужной болтовни: 5 главных ошибок в «Доме дракона», которые, по мнению фанатов, должен исправить третий сезон Второй сезон был, мягко говоря, ни о чем, так что все надежды теперь на следующую часть.
22 сентября 2025 20:04
Вы не ждали, но «Дом дракона» возвращается: вместе с другим спин-оффом «Игры престолов» и новинками HBO
Вы не ждали, но «Дом дракона» возвращается: вместе с другим спин-оффом «Игры престолов» и новинками HBO Рассказываем, чем нас будет радовать и огорчать иностранный Max.
21 сентября 2025 11:21
Звезду «Дома дракона» теперь можно увидеть в новой криминальной драме от HBO — и там его персонаж куда привлекательнее
Звезду «Дома дракона» теперь можно увидеть в новой криминальной драме от HBO — и там его персонаж куда привлекательнее Новинку со звездным актерским составом стоит оценить перед тем, как приквел «Игры престолов» вернется на экраны.
18 сентября 2025 20:32
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году Среди них — аж два шоу из киновселенной «Игры престолов».
17 сентября 2025 18:36
Худший сезон в истории франшизы: «Дом дракона» опозорился на «Эмми-2025» — даже провальный финал «Игры престолов» оценили выше
Худший сезон в истории франшизы: «Дом дракона» опозорился на «Эмми-2025» — даже провальный финал «Игры престолов» оценили выше Верите, что третий сезон исправит ситуацию? Мы вот — не особо.
15 сентября 2025 19:05
«Черное зеркало» накрыло Вестерос: новый триллер с главными звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» нарекли шедевром еще до премьеры
«Черное зеркало» накрыло Вестерос: новый триллер с главными звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» нарекли шедевром еще до премьеры Шоураннер обещает «Нетфликсу» море крови и угрюмые лица.
14 сентября 2025 09:25
Идеи для «Ветров зимы» Джорджа Мартина: самые наболевшие вопросы из «Игры престолов», которые остались без ответа и мучают фанатов до сих пор
Идеи для «Ветров зимы» Джорджа Мартина: самые наболевшие вопросы из «Игры престолов», которые остались без ответа и мучают фанатов до сих пор Апдейта поклонники ждут уже больше пяти лет — и неизвестно, дождутся ли.
12 сентября 2025 10:23
Новый исторический сериал со звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» стал хитом HBO — несмотря на так себе отзывы критиков
Новый исторический сериал со звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» стал хитом HBO — несмотря на так себе отзывы критиков При этом от зрителей отзывы еще хуже.
9 сентября 2025 16:40
«Меня это очень злит»: Алисента из «Дома дракона» назвала «отвратительными» фанатов «Игры престолов»
«Меня это очень злит»: Алисента из «Дома дракона» назвала «отвратительными» фанатов «Игры престолов» Оливия Кук не понимает, почему ее и создателей спин-оффа нещадно разносят в Сети.
6 сентября 2025 14:44
Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина
Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина Наконец-то шоураннеры следуют первоисточнику.
26 августа 2025 17:09
Помните, как зрители «Дома дракона» возмущались из-за Крови и Сыра? В 3 сезоне канон Мартина перепишут еще сильнее
Помните, как зрители «Дома дракона» возмущались из-за Крови и Сыра? В 3 сезоне канон Мартина перепишут еще сильнее Теперь под раздачу попал Деймон.
24 августа 2025 13:46
Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов»
Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов» Есть надежды не на приквел или спин-офф, а полноценный сиквел. Вопрос времени, когда студии захочется больше денег.
23 августа 2025 10:52
Меньше слов, больше дела — и резни: 3 сезон «Дома дракона» исправит главные ошибки двух предыдущих — от изменений в шоке даже режиссер
Меньше слов, больше дела — и резни: 3 сезон «Дома дракона» исправит главные ошибки двух предыдущих — от изменений в шоке даже режиссер Зрители получат то, чего ждут уже три года.
22 августа 2025 12:48
«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот
«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот Превосходит даже момент с раскрытием личности Джона Сноу. 
12 августа 2025 18:07
«Звездные войны» нашли нового Дарта Мола: Мэтт Смит пересядет с дракона на истребитель
«Звездные войны» нашли нового Дарта Мола: Мэтт Смит пересядет с дракона на истребитель Сыграет нового злодея в культовой саге.
10 августа 2025 07:58
Встал на конвейер: новый спин-офф «Игры престолов» еще не вышел, а уже повторил главную ошибку «Дома дракона»
Встал на конвейер: новый спин-офф «Игры престолов» еще не вышел, а уже повторил главную ошибку «Дома дракона» Доверия к проекту становится все меньше,
10 августа 2025 07:29
3 сезон «Дома дракона» можно не смотреть после откровений Рейниры: наплевала на Мартина с высокой колокольни
3 сезон «Дома дракона» можно не смотреть после откровений Рейниры: наплевала на Мартина с высокой колокольни Звезда пошла вслед за создателями проекта, забившими на книжный канон.
4 августа 2025 15:42
Удалили и забыли: одну из главных ошибок «Игры престолов» «Дом дракона» рискует повторить уже в третьем сезоне
Удалили и забыли: одну из главных ошибок «Игры престолов» «Дом дракона» рискует повторить уже в третьем сезоне И в таком случае спин-офф уже ничто не спасет.
18 июля 2025 10:52
Джордж Мартин
«Захотел переписать книгу»: в мире «Игры престолов» сотни героев уступают книжным версиям, и лишь один получился круче — даже Мартин признал Редкий случай, когда создатели экранизации решили поменять канон, но стало только лучше.
18 июля 2025 07:00
У Джорджа Мартина есть еще одна причина жаловаться на «Дом дракона» — на этот раз по поводу самих драконов
У Джорджа Мартина есть еще одна причина жаловаться на «Дом дракона» — на этот раз по поводу самих драконов Даже в самой эпичной сцене второго сезона Мартин нашел к чему придраться.
17 июля 2025 16:40
2 сезон «Дома дракона» установил позорный антирекорд франшизы: даже провальный финал «Игры престолов» не пал так низко
2 сезон «Дома дракона» установил позорный антирекорд франшизы: даже провальный финал «Игры престолов» не пал так низко Причем в НВО были уверены, что все закончится хэппи-эндом.
16 июля 2025 19:34
«Дом дракона» остался ни с чем на «Эмми» — фанаты рассчитывали как минимум на одну актерскую номинацию
«Дом дракона» остался ни с чем на «Эмми» — фанаты рассчитывали как минимум на одну актерскую номинацию Второй сезон сериала пролетел почти по всем фронтам с номинациями на престижную награду, показав худшие результаты со времен «Игры престолов».
16 июля 2025 17:09
Провальная киноадаптация Джорджа Мартина внезапно стала мировым хитом стриминга — у фильма всего 24% «свежести» на Rotten Tomatoes
Провальная киноадаптация Джорджа Мартина внезапно стала мировым хитом стриминга — у фильма всего 24% «свежести» на Rotten Tomatoes В кинопрокате у эпического фэнтези дела обстояли еще хуже.
14 июля 2025 19:34
Следующий спинофф «Игры престолов» расскажет о самой важной детали пророчества Таргариенов
Следующий спинофф «Игры престолов» расскажет о самой важной детали пророчества Таргариенов Выход сериала, однако, все равно отложили, так что придется подождать.
14 июля 2025 17:09
HBO едва не похоронил новую «Игру престолов» от BBC: причина даже не в рейтингах многострадального «Дома дракона»
HBO едва не похоронил новую «Игру престолов» от BBC: причина даже не в рейтингах многострадального «Дома дракона» Стриминг гигант выдвинул условия исполнителю главной роли. 
13 июля 2025 11:50
Любимый персонаж Джорджа Мартина в «Доме дракона» почти наверняка погибнет в 3 сезоне: да так красиво, что мама не горюй
Любимый персонаж Джорджа Мартина в «Доме дракона» почти наверняка погибнет в 3 сезоне: да так красиво, что мама не горюй Писатель между черными и зелеными выбирает самый мрак.
7 июля 2025 15:13
Третий сезон «Дома дракона» может сделать главного злодея гораздо более привлекательным — и это к лучшему
Третий сезон «Дома дракона» может сделать главного злодея гораздо более привлекательным — и это к лучшему На такой поворот событий недавно намекнул один из ведущих актеров эпичного сериала.
2 июля 2025 07:58
Что было до Короля ночи и восстания Баратеона: за 5 минут рассказываем историю мира «Игры престолов»
Что было до Короля ночи и восстания Баратеона: за 5 минут рассказываем историю мира «Игры престолов» Как Дети Леса почти погубили мир и при чем тут Старки. 
28 июня 2025 14:15
Таргариены обходили его стороной: в 3-м сезоне «Дома дракона» покажут самого дикого ящера — напоминает летучую мышь
Таргариены обходили его стороной: в 3-м сезоне «Дома дракона» покажут самого дикого ящера — напоминает летучую мышь Переломит ход войны, оказавшись под правильным наездником. 
27 июня 2025 07:58
Кадры из сериала «Дом дракона»
В 3-м сезоне «Дома дракона» будет 8 эпизодов: 7 серий будут болтать, 1 — удивлять (и не в лучшую сторону) Такого не было даже в «Игре престолов».
18 июня 2025 20:03
Джордж Мартин
У «Игры престолов» миллионы фанатов, но среди них нет Джорджа Мартина: вот кого писатель винит в том, что экранизация не удалась Создатель «Игры престолов» уже давно ведет негласную войну с современными телевизионщиками, и причин для этого у него предостаточно.
6 июня 2025 16:40
Кадры из сериала «Братья по оружию» и «Наследники»
Не «Игрой престолов» едины: топ-5 практически идеальных сериалов от HBO Неспроста в топах всех мировых рейтингов по-прежнему остаются самые разные проекты от студии.
6 июня 2025 10:23
Кадр из сериала «Дом дракона»
В третьем сезоне «Дома дракона» будет «экспериментальный» эпизод — у фанатов уже есть догадки, кого в нем покажут В будущих сериях наконец-то увидим не только самые эпичные битвы, но и нового долгожданного персонажа.
4 июня 2025 15:42
Джордж Мартин
Джордж Мартин никогда не допишет «Ветра зимы»: этот факт подтверждает опасения фанатов Писатель упорно всем доказывал, что работает исключительно над продолжением «Песни льда и пламени» — как выяснилось, это совсем не так.
25 мая 2025 07:29
«Рыцарь семи королевств» теперь выйдет позже, чем планировалось — фанаты уже переживают и за «Дом дракона»
«Рыцарь семи королевств» теперь выйдет позже, чем планировалось — фанаты уже переживают и за «Дом дракона» Кажется, Джордж Мартин снова всех обманул.
18 мая 2025 12:19
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Самый большой злодей в «Доме дракона» даже не Таргариен — и никогда не претендовал на Железный трон Судя по тому, о чем пишет Джордж Мартин в «Пламени и крови», персонажа все-таки ждет суровое наказание в третьем сезоне сериала.
13 мая 2025 11:50
Этот персонаж из «Игры престолов» может сыграть важную роль в «Рыцаре семи королевств»
Этот персонаж из «Игры престолов» может сыграть важную роль в «Рыцаре семи королевств» Новый спинофф по мотивам вселенной Джорджа Мартина расскажет о приключениях молодого наследного принца Таргариенов.
9 мая 2025 15:42
Веларион сдал союзников с потрохами: звезда «Дома дракона» случайным фото заспойлерил важный момент из 3 сезона
Веларион сдал союзников с потрохами: звезда «Дома дракона» случайным фото заспойлерил важный момент из 3 сезона Первый эпизод будет невероятно эпичным, а к середине сезона начнется настоящая игра престолов. Что ж, похоже, мы дождались.
8 мая 2025 12:19
Джордж Мартин считает, что смерть только одного персонажа изменила в Вестеросе вообще все
Джордж Мартин считает, что смерть только одного персонажа изменила в Вестеросе вообще все Глупая смерть одного из лучших персонажей, созданных Мартином, положила начало всем проблемам Таргариенов.
7 мая 2025 17:09
«Это слишком странно»: Кларк отказалась смотреть «Дом Дракона» — причина в финале «Игры престолов»
«Это слишком странно»: Кларк отказалась смотреть «Дом Дракона» — причина в финале «Игры престолов» Кхалиси Травяного моря предпочитает избегать спин-оффа и любых новостей о нем.
4 мая 2025 09:29
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Один сюжетный поворот в «Доме Дракона» принесет смерть ключевого персонажа — фанаты уже не могут этого дождаться В новом сезоне мы, может, так и не увидим Старков — но их союзники точно «поймают» одного из самых ненавистных персонажей всего сериала.
2 мая 2025 07:29
Кадры из сериалов «Андор» и «Дом дракона»
В 3 сезон «Дома дракона» затащили любимчика зрителей из «Андора»: и в спин-оффе «Игры престолов» фаны его возненавидят У зеленых появилась очередная пешка, которая явно метит в ферзи.
24 апреля 2025 20:03
Эймонд Таргариен
Все еще перематываете? А зря! Титры второго сезона «Дома дракона» скрывают ключевые детали сюжета От пасхалок из прошлого Таргариенов до моментов из будущего.
22 апреля 2025 07:58
Кадры из сериалов «Игра престолов»,«Дом Дракона»
3 сезон «Дома дракона» может исправить провальный финал «Игры престолов»: у спин-оффа есть целых 3 пути Помните был такой принц, который был обещан? Вот и шоураннеры сериала о нем забыли.
21 апреля 2025 10:23
У Джорджа Мартина есть апдейт по «Ветрам зимы» — но фанатам пока не на что рассчитывать
У Джорджа Мартина есть апдейт по «Ветрам зимы» — но фанатам пока не на что рассчитывать Еще не вышедший роман успел замучить как поклонников «Игры престолов», так и самого писателя.
17 апреля 2025 19:34
Король Визерис Таргариен
Точь-в-точь культовый фильм Ридли Скотта: в «Доме дракона» была отсылка, которую поняли лишь фанаты исторического кино Джордж Мартин к этому отношения не имел.
11 апреля 2025 15:13
Джордж Мартин на премьере 8 сезона «Игры престолов»
У Джорджа Мартина приготовлена большая новость — но это уже не то, что вы могли подумать Автор «Песни льда и пламени» продолжает бороться с прокрастинацией, но что-то новое все-таки готовит.
10 апреля 2025 07:29
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Не прошло и года: теперь мы точно знаем, почему второй сезон «Дома Дракона» был так плох Второй сезон хитового шоу получил шквал критики — но теперь понятно, что во всем виновата студия HBO.
9 апреля 2025 13:17
Кадр из сериала «Дом Дракона»
У третьего сезона «Дома Дракона» есть все шансы достичь уровня «Игры престолов» Слова шоураннера хитового сериала могут наконец дать поклонникам надежду на что-то лучшее.
7 апреля 2025 16:11
Рис Иванс в сериале «Дом Дракона»
До того как стать Отто Хайтауэром в «Доме Дракона», Рис Иванс сыграл свою лучшую роль в этом хитовом ромкоме с Джулией Робертс Готовы поспорить, вы вряд ли признали властного десницу в чудаковатом друге героя Хью Гранта.
7 апреля 2025 07:29
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Только от одного персонажа «Дома Дракона» Джордж Мартин в полном восторге — и настолько, что даже хотел переписать книгу Как ни странно, это — один из немногих моментов сериала, которые писателю действительно пришлись по душе.
6 апреля 2025 10:52
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Дождались: в третьем сезоне «Дома Дракона» покажут нового персонажа, который в книге изменил все Сами новые серии начали снимать буквально на днях.
4 апреля 2025 10:52
Кадр из сериала «Дома Дракона»
Шоураннеру «Дома Дракона» есть что ответить на критику Джорджа Мартина в адрес второго сезона Писатель уже давно присоединился к миллионам фанатов, то и дело упрекая создателей шоу за слишком вольное обращение с каноном.
2 апреля 2025 21:30
Мартин без прикрас раскритиковал 2 сезон «Дома дракона» и намекнул: продолжение будет еще хуже
Мартин без прикрас раскритиковал 2 сезон «Дома дракона» и намекнул: продолжение будет еще хуже Похоже, спин-офф свернул куда-то не туда.
2 апреля 2025 08:56
Дракон
Меньше Таргариенов, больше северян: пополнение 3 сезона «Дома дракона» оценят фанаты «Сынов анархии» и «Поттерианы» Сразу два отличных актера получили важные для продолжения роли. 
1 апреля 2025 14:44
Не Баратеон, Серсея или Бран Старк: власть в «Игре престолов» всегда принадлежала только Малому совету
Не Баратеон, Серсея или Бран Старк: власть в «Игре престолов» всегда принадлежала только Малому совету И на это намекали по ходу всего сериала и, особенно, в финале культовой саги. Просто не все поняли.
24 марта 2025 10:52
Дейнерис
Без лишнего шума и пыли: «Игра престолов» не будет прежней — сериал лишился четырех полноценных эпизодов Также пострадали и другие культовые проекты.
20 марта 2025 14:15
Дрогон и мертвая Дейнерис
Надеялись на воскрешение? Забудьте: в «Доме дракона» намекнули, что Дрогон сделал с телом Дейнерис после финала «Игры престолов» Все куда драматичнее, чем хотелось бы думать.
16 марта 2025 19:32
Отто Хайтауэр
От серых кардиналов до мышей-затворников: почему в «Игре престолов» не было Хайтауэров Зато в «Доме драконов» они пытались подмять под себя весь континент и столкнули Таргариенов лбами.
14 марта 2025 17:38
Арья Старк
Джордж Мартин уже бьёт тревогу: «Дом дракона» постигнет та же беда, что и финал «Игры престолов» Остается надеяться, что шоураннеры успеют минимизировать последствия проблемы.
9 марта 2025 17:09
В 3 сезоне «Дома дракона» должны показать важный момент из книг Мартина: в «Игре престолов» о нем забыли, и очень зря
В 3 сезоне «Дома дракона» должны показать важный момент из книг Мартина: в «Игре престолов» о нем забыли, и очень зря Зрители могут увидеть особенную магию, если намек шоураннера поняли верно.
3 марта 2025 07:58
Эмилия Кларк в роли Дейенерис
«Игра престолов» против «Дома дракона»: ИИ сравнил два легендарных сериала — сразу же выбрал фаворита Думаем, большинство поклонников вселенной согласятся с нейросетью.
1 марта 2025 20:03
Рейнира
Таргариены или Хайтауэры: на чьей вы стороне в «Доме дракона» — ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать (тест) За секунды выясним, кто вы: прирожденный бунтарь или хитрый стратег.
25 февраля 2025 15:13
Алисента и Рейнира
Это сложный комок разногласий и обид: почему в «Доме дракона» Алисента отвернулась от Рейниры Вряд ли столь разные амбиции позволили бы им остаться подругами.
24 февраля 2025 07:00
Алисента Хайтауэр
О быстрой смерти мечтать не приходится: кровавый пот и реки слез – что ждет Алисенту Хайтауэр в «Доме дракона» Предпосылки к финалу истории королевы Зеленых увидим уже в третьем сезоне.
23 февраля 2025 14:30
Корлис Веларион
В «Доме дракона» Веларионы играли важную роль: почему в «Игре престолов» их показали только в 1 сцене Создается ощущение, что представителей этого рода просто стерли с лица земли, но это не так. 
22 февраля 2025 17:38
Коснулось Дейнерис и Рейниры: почему дочь героини «Дома дракона» родилась похожей на дракона
Коснулось Дейнерис и Рейниры: почему дочь героини «Дома дракона» родилась похожей на дракона Злой рок Валирии или банальное генетическое отклонение?
22 февраля 2025 12:19
Рейнира Таргариен
Обрюзгшая тень былой королевы: что случилось с оригинальной Рейнирой в «Доме дракона» Мартин подготовил для нее трагический конец.
22 февраля 2025 08:27
«Интерстеллар» и новые «Мстители», добро пожаловать! Голливудские студии официально вернутся в Россию
«Интерстеллар» и новые «Мстители», добро пожаловать! Голливудские студии официально вернутся в Россию Но не спешите оформлять подписки.
20 февраля 2025 13:46
Рейнира Таргариен и ее дракон
Масштабы «Титаника», а может и круче: 3 сезон «Дома дракона» начнется с настоящего «эпика» Огнедышащие хищники наконец-то выйдут на первый план.
19 февраля 2025 17:38
Зрители ждут историй о других великих домах Вестероса, но, похоже, не дождутся
Нудного «Дома дракона» не хватило? Еще один новый спин-офф «Игры престолов» готов наступить на те же грабли Да, вы правильно поняли, готовимся к еще одному проекту по великой франшизе, и мы сейчас не про «Межевого рыцаря».
13 февраля 2025 13:46
Зрителям по сути так и не объяснили, что значили символы
Помните зловещие спирали Белых Ходоков в «Игре престолов»? Они есть и в «Доме дракона» — вы просто не заметили Главные кровопролития спин-оффа еще впереди.
12 февраля 2025 19:05
Рейнира и Деймон еще нескоро уйдут на покой
«Будут доить дракона, пока не помрет»: «Дом дракона» не закроют даже из-за низких рейтингов — и причина не та, что вы думали Зрителей ждет как минимум несколько сезонов спин-оффа.
12 февраля 2025 07:29
Таргариены
Будущий спин-офф «Игры престолов» наконец расскажет больше о падении Таргариенов (но о восстании Баратеона речь пока не идет) Если все это время вы думали, что в династии Таргариенов нет никого хуже Визериса, у нас для вас есть плохая новость.
10 февраля 2025 07:00
Дейнерис Таргариен
Почему Дейнерис не горит в «Игре престолов», а Таргариены в «Доме дракона» от огня умирают Не ляп сценаристов, в этом заложен особый смысл.
7 февраля 2025 17:04
Дейнерис в тесте нет, так хоть здесь ею полюбуйтесь
Когда плачут даже лютоволки: угадайте предсмертные слова любимых героев «Игры престолов» и «Дома дракона» (тест) Если после прохождения теста захотите пересмотреть сериал — знайте, вы не одни такие.
5 февраля 2025 22:08
Пэдди Консидайн в "Доме дракона"
Нужно ли смотреть «Игру престолов» перед «Домом дракона»? Разложили по полочкам для новичков Сериалы связаны, но зрители, незнакомые со вселенной, часто заблуждаются.
5 февраля 2025 20:01
Не «повесточка», а идея Джорджа Мартина: почему Веларионов сделали чернокожими в «Доме дракона»
Не «повесточка», а идея Джорджа Мартина: почему Веларионов сделали чернокожими в «Доме дракона» Писатель, якобы, все распланировал давно.
5 февраля 2025 15:13
Обе — красотки, обе — блондинки, но что их связывает?
Седьмая вода на киселе или близкая родня? Кем Дейнерис из «Игры престолов» приходится Рейнире из «Дома дракона» Сам Дрогон сломит ногу, пытаясь докопаться до истины.
5 февраля 2025 12:48
Заменой «Игре Престолов» оказался не унылый «Дом Дракона»: нашли отличный исторический сериал на Netflix
Заменой «Игре Престолов» оказался не унылый «Дом Дракона»: нашли отличный исторический сериал на Netflix Понравится всем поклонникам Старков и Ланнистеров.
4 февраля 2025 19:34
Не отсылка к «Игре престолов», а нечто большее: почему Деймон увидел именно Дейнерис в финале «Дома дракона»?
Не отсылка к «Игре престолов», а нечто большее: почему Деймон увидел именно Дейнерис в финале «Дома дракона»? Зрители могли упустить нужный для общей истории момент.
4 февраля 2025 15:13
Шансы увидеть хэппи-енд для этой пары стремятся к нулю
«Их эротическая энергия опасна»: эту сцену в «Доме дракона» Рейнира считает лучшей, хоть в ней нет крови и секса Актрису можно понять — зрители на том моменте тоже затаили дыхание.
2 февраля 2025 15:42
Джордж Мартин
Без сражений и драконов, но с Таргариенами: Мартин остался в восторге от новой «Игры престолов» Рассказываем подробнее о новинке, которую покажут в 2025 году.
2 февраля 2025 10:52
Милли Олкок в роли Рейениры
Ждете третий сезон «Дома дракона»? Встречайте нового персонажа — многие уже знают актера по роли в фильме «Война и мир» Работа над проектом начнется в ближайшее время.
1 февраля 2025 14:44
Эмилия Кларк в сериале «Игры престолов»
В «Ветра зимы» Джорджу Мартину точно нужно добавить еще одну сюжетную линию — лучший момент в «Доме Дракона» Теперь у Таргариенов появилась еще одна причина продолжать кровавую борьбу за власть.
30 января 2025 11:50
Похоже, зрителей ждет роуд-муви, а не ожесточенный триллер
Ни экшена, ни драконов: первые впечатления от нового спин-оффа «Игры престолов» не сулят ничего хорошего Поклонникам брутального фэнтези, похоже, ловить тут нечего. 
29 января 2025 13:17
Фанатам сериала придется попрощаться не с одним любимым героем
Шок даже для тех, кто читал книги: появились первые спойлеры к 3 сезону «Дома дракона» Создатели спин-оффа «Игры престолов» рискуют еще сильнее разозлить зрителей.
19 января 2025 18:36
Рейнира, Деймон и остальные Черные отличались умом, сообразительностью и стильными костюмами
«Дом дракона» обскакал «Игру престолов» как минимум в одном: внимание на костюмы главных героев Дьявол обитает в деталях. И дракон — тоже.
19 января 2025 17:09
Эмма Д’Арси и Мэтт Смит в сериале «Дом Дракона»
Звезда«Дома Дракона» считает, что отношения Рейниры и Деймона в 3 сезоне будут совсем другими После событий второго сезона обратного пути действительно нет.
19 января 2025 07:29
Во втором сезоне спин-оффа красотка появлялась в самые мрачные моменты
Икона стиля на худеньких ножках: как в реальной жизни выглядит актриса, сыгравшая молодую Рейниру в «Доме дракона» Наблюдать за развитием юной звезды — одно удовольствие.
16 января 2025 12:19
Джордж Мартин
Джордж Мартин сравнил «Игру престолов» с еще одной хитовой франшизой — и, как ни странно, в этом есть смысл Драконы и световые мечи — всего лишь отвлекающий маневр.
15 января 2025 10:23
Лена Хиди в сериале «Игра престолов»
Откуда взялся Железный трон из «Игры престолов»? Рассказываем историю бессменного символа власти в Вестеросе О появлении Железного трона «Игра престолов» и «Дом Дракона» умалчивают — в отличие от самого Джорджа Мартина.
11 января 2025 11:21
Эмма Д'Арси в сериале «Дом Дракона»
«Дом Дракона» побил очередной рекорд в 2024 году — правда, в этот раз создатели сериала вряд ли будут радоваться Хитовый сериал от HBO заполучил столько внимания не самым честным способом.
6 января 2025 12:19
Джордж Мартин на премьере 8 сезона «Игры престолов»
Джордж Мартин никогда не писал сценарий к «Дому Дракона» — причина может разозлить фанатов еще больше Кажется, писатель нашел еще один способ уйти от ответственности (он вряд ли сработает).
6 января 2025 07:00
Кадры из сериалов «Дом Дракона», «Игра престолов»
Почему рейтинги «Дома Дракона» хуже, чем у «Игры престолов»? Спойлер: дело не только в плохом сценарии Сериал стал частью киновселенной по мотивам книг Джорджа Мартина, только вот фанаты это не так уж сильно почувствовали.
31 декабря 2024 20:32
Последняя надежда: вот что нужно сделать фильму по «Игре престолов», чтобы спасти франшизу
Последняя надежда: вот что нужно сделать фильму по «Игре престолов», чтобы спасти франшизу Новый проект может наконец-то заполнить огромный временной пробел, который не дает покоя фанатам.
30 декабря 2024 20:03
Чего ждать от 3 сезона «Дома Дракона»? Ключевые события «Пламени и крови», которые наверняка покажут в новых эпизодах
Чего ждать от 3 сезона «Дома Дракона»? Ключевые события «Пламени и крови», которые наверняка покажут в новых эпизодах В следующем сезоне наконец-то начнется то, чего все так ждали (наверное).
29 декабря 2024 16:11
Эмма Д’Арси хочет еще одно большое изменение для своей героини в 3 сезоне «Дома Дракона» — чтобы проверить чувства фанатов
Эмма Д’Арси хочет еще одно большое изменение для своей героини в 3 сезоне «Дома Дракона» — чтобы проверить чувства фанатов Пока что все говорит о том, что сама команда сериала жаждет перемен, — и это обнадеживает.
25 декабря 2024 11:21
Создатели «Дома Дракона» рассказали, когда начнут снимать 3 сезон — сбылись самые пессимистичные ожидания фанатов
Создатели «Дома Дракона» рассказали, когда начнут снимать 3 сезон — сбылись самые пессимистичные ожидания фанатов Исход войны между Таргариенами нам покажут еще нескоро.
22 декабря 2024 13:17
Земля уходит из-под ног: главная звезда «Дома Дракона» повторила успех Юры Борисова
Земля уходит из-под ног: главная звезда «Дома Дракона» повторила успех Юры Борисова Держим кулачки за совместные фото с красной дорожки.
16 декабря 2024 20:03
В «Доме Дракона» добавят одну важную деталь к образу Рейниры — и это редкий случай, когда фанаты могут остаться довольны
В «Доме Дракона» добавят одну важную деталь к образу Рейниры — и это редкий случай, когда фанаты могут остаться довольны Но даже такое нововведение сделать сериал лучше вряд ли сможет.
13 декабря 2024 07:29
Во всем виноват Голливуд: вот почему Джордж Мартин не заканчивает «Игру престолов» (и это не прокрастинация)
Во всем виноват Голливуд: вот почему Джордж Мартин не заканчивает «Игру престолов» (и это не прокрастинация) Боязнь разочароваться теперь присутствует не только у фанатов.
12 декабря 2024 16:40
В HBO рассказали, сколько серий войдет в первый сезон сериала по «Гарри Поттеру» — фанаты уже недовольны
В HBO рассказали, сколько серий войдет в первый сезон сериала по «Гарри Поттеру» — фанаты уже недовольны У грядущего сериала все меньше шансов стать лучше кинофраншизы.
11 декабря 2024 20:03
Google назвал десятку самых трендовых шоу года (спойлер: «Дом Дракона» даже не в топ-5)
Google назвал десятку самых трендовых шоу года (спойлер: «Дом Дракона» даже не в топ-5) Но в топ-10 раскритикованный сиквел «Игры престолов» все-таки попал.
11 декабря 2024 18:07
Критики нашли замену «Игре престолов»: не распиаренный «Дом дракона» и «Бриджертоны»
Критики нашли замену «Игре престолов»: не распиаренный «Дом дракона» и «Бриджертоны»  Готовьте носовые платочки, скоро будем лить слезы из-за смерти полюбившихся героев.
12 ноября 2024 12:20
Завоевание Таргариенов, Джон Сноу и Валар Моргулис: о чем будет полнометражный фильм по «Игре престолов»
Завоевание Таргариенов, Джон Сноу и Валар Моргулис: о чем будет полнометражный фильм по «Игре престолов»  Создатели решили отойти от сериального формата, а мы и рады.
1 ноября 2024 15:07
Скандал вокруг «Дома Дракона»: Джордж Мартин ополчился на создателей сериала, наплевавших на оригинал
Скандал вокруг «Дома Дракона»: Джордж Мартин ополчился на создателей сериала, наплевавших на оригинал Представители студии тоже не стали отмалчиваться.
6 сентября 2024 12:00
Денег не хватило? Важнейший момент из книг Мартина так и не увидели в «Игре престолов»
Денег не хватило? Важнейший момент из книг Мартина так и не увидели в «Игре престолов» Даже «Дом дракона» не смог исправить досадный недостаток.
3 сентября 2024 10:20
Главная проблема «Дома дракона» досталась сериалу в «наследство» от «Игры престолов»
Главная проблема «Дома дракона» досталась сериалу в «наследство» от «Игры престолов» Шоураннеры провели работу над ошибками, но не до конца.
2 сентября 2024 14:00
Готовы к возвращению в Вестерос? Новый спин-офф «Игры престолов» переплюнет «Дом Дракона»
Готовы к возвращению в Вестерос? Новый спин-офф «Игры престолов» переплюнет «Дом Дракона» Фанаты франшизы все-таки увидят на экране ее ключевой момент — как вообще создали Железный Трон.
1 сентября 2024 15:45
Красота требует жертв: во время съемок «Дома дракона» режиссер столкнулся с серьезными проблемами
Красота требует жертв: во время съемок «Дома дракона» режиссер столкнулся с серьезными проблемами К счастью, на экране этого зритель не замечает.
1 сентября 2024 12:30
Джеймсу Кэмерону и не снилось: 10 самых дорогих сериалов в истории
Джеймсу Кэмерону и не снилось: 10 самых дорогих сериалов в истории Съемки потребовали колоссальных бюджетов.
1 сентября 2024 12:00
«Я это сделаю»: Джордж Мартин пригрозил рассказать, что не так с «Домом Дракона»
«Я это сделаю»: Джордж Мартин пригрозил рассказать, что не так с «Домом Дракона» Писатель собирается выложить в соцсетях разгромный пост.
31 августа 2024 17:15
Больно смотреть: фанаты возмущены из-за этого вопиющего ляпа в «Доме дракона»
Больно смотреть: фанаты возмущены из-за этого вопиющего ляпа в «Доме дракона» Ошибку заметили в самом начале нашумевшего приквела.
30 августа 2024 20:00
Этот киноляп в «Доме дракона» заметили миллионы зрителей, но режиссер: внимание на пальцы Визериса
Этот киноляп в «Доме дракона» заметили миллионы зрителей, но режиссер: внимание на пальцы Визериса Как такое вообще пропустили на пост-продакшене?
30 августа 2024 16:45
Корейская фэнтези-дорама с рейтингом 91% оставила не у дел и «Дом дракона», и «Властелина колец»
Корейская фэнтези-дорама с рейтингом 91% оставила не у дел и «Дом дракона», и «Властелина колец» Совсем скоро выйдет второй сезон, так что успеете наверстать упущенное.
29 августа 2024 14:45
Деймон станет Королем ночи из «Игры престолов»? Объясняем конспирологическую теорию «Дома дракона»
Деймон станет Королем ночи из «Игры престолов»? Объясняем конспирологическую теорию «Дома дракона» Персонажа якобы ждет необычная участь.
27 августа 2024 20:00
Так сразу и не разберешься: кем является Рейенира Таргариен для Дейенерис
Так сразу и не разберешься: кем является Рейенира Таргариен для Дейенерис Героинь связывают кровные узы.
26 августа 2024 10:15
Прощай, логика: этот ляп во втором сезоне «Дома дракона» вынудил полыхать огнем гнева даже самых преданных фанатов
Прощай, логика: этот ляп во втором сезоне «Дома дракона» вынудил полыхать огнем гнева даже самых преданных фанатов Сюжетная ересь с самой первой серии.
20 августа 2024 16:00
Тест: угадайте, откуда эта фраза — «Игра престолов» или «Дом дракона»
Тест: угадайте, откуда эта фраза — «Игра престолов» или «Дом дракона» Без ошибок его пройдут только заядлые фанаты.
20 августа 2024 12:45
Людей вешали и сжигали по-настоящему: как снимали самые кровавые казни в «Доме дракона»
Людей вешали и сжигали по-настоящему: как снимали самые кровавые казни в «Доме дракона» Надеемся, массовке за такое доплачивали.
19 августа 2024 15:45
Самый шокирующий момент 2-го сезона «Дома дракона» оказался вдохновлен «Крестным отцом»
Самый шокирующий момент 2-го сезона «Дома дракона» оказался вдохновлен «Крестным отцом» А ведь на первый взгляд — сходства никакого.
19 августа 2024 15:15
Рейнира выживет? В «Доме дракона» изменили ключевой момент из книги, серьезно влияющий на сюжет
Рейнира выживет? В «Доме дракона» изменили ключевой момент из книги, серьезно влияющий на сюжет События второго сезона перевернули все с ног на голову.
19 августа 2024 11:45
С этой знаковой битвы начнется новый «Дом дракона»: во втором сезоне ее решили не показывать
С этой знаковой битвы начнется новый «Дом дракона»: во втором сезоне ее решили не показывать Итог сражения будет очень печален — потери и смерти точно шокируют зрителей.
18 августа 2024 07:30
Культовая локация «Дома дракона» оказалась отхожим местом: люди стояли в очереди, чтобы посмотреть на канализацию
Культовая локация «Дома дракона» оказалась отхожим местом: люди стояли в очереди, чтобы посмотреть на канализацию Создатели решились на безумный эксперимент.
17 августа 2024 07:45
Почему только Таргариены могут летать на драконах? В приквеле «Игры престолов» это как раз объясняется
Почему только Таргариены могут летать на драконах? В приквеле «Игры престолов» это как раз объясняется Все дело в крови.
16 августа 2024 06:00
«Это невыгодная история»: почему в «Доме дракона» будет меньше сезонов, чем в «Игре престолов»
«Это невыгодная история»: почему в «Доме дракона» будет меньше сезонов, чем в «Игре престолов» Война «черных» и «зеленых» завершится после 4 сезона.
15 августа 2024 06:15
Кем станет Дейемон Таргариен в «Игре престолов»? Пугающая теория, которая не дает покоя зрителям
Кем станет Дейемон Таргариен в «Игре престолов»? Пугающая теория, которая не дает покоя зрителям В «Доме дракона» нашли неочевидную отсылку на оригинальный сериал.
14 августа 2024 17:30
